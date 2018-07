Pussy Riot afbryder VM-finale foran Putin

Imens den russiske præsident Vladimir Putin på tilskuerrækkerne var i færd med at se finalen i en VM-turnering, som er blevet fejret som en velorganiseret begivenhed, gik det hele i stå i begyndelsen af anden halveg.

Fire kvinder klædt i sorte bukser, hvide skjorter og sorte slips spurgtede ind på banen, og efter FIFA's forskrifter undlod produceren at vise mere. Frankrigs helt store stjerne Kylian Mbappe reagerede køligt med en dobbelt high five til en af baneløberne, men mere fik vi ikke at se. Kampen blev spillet videre, og afbrydelsen virkede umiddelbart uskyldig.

Men det var en politisk protestaktion med titlen: »Politimand kommer ind i kampen«, og bag stod protestgruppen og kunstnerkollektivet Pussy Riot, som tidligere har tiltrukket sig opmærksomhed for deres protester mod Vladimir Putins regime.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA — (@pussyrrriot) 15. juli 2018

På Twitter skriver Pussy Riot, at aktionen blev udført på 11 års dagen for den russiske poet Dmitriy Prigov, som skabte en figur kaldet »den himmelske politimand«, som i modsætning til jordisk politi taler med Gud om, hvad der er rigtigt og forkert. Det jordiske politi adlyder despoter, opløser demonstrationer og fængsler folk for deres opførsel på sociale medier.

Så meget for kunsten, for der var naturligvis et konkret politisk budskab.

THIS. ALL THIS pic.twitter.com/tOtCx39owk — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 15, 2018

Pussy Riot kræver opstillet i seks punkter følgende:

1: Løslad alle politiske fanger.

2: Stop fængsling for likes.

3: Stop ulovlige arrestationer under demonstrationer.

4: Tillad politisk konkurrece i Rusland.

5: Hold op med at fabrikere krimminelle anklager og at holde folk indespærret i fængsel uden grund.

6 Forvandl den jordiske politimand til den himmelske politimand.