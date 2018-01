Puigdemont udelukker ikke hjemvenden til parlament

Bruxelles. Formanden for Cataloniens parlament siger, at Carles Puigdemont ikke har udelukket, at han vil være i Barcelona, når parlamentet skal stemme for at vælge en leder efter det nylige valg.

Puigdemont har sagt, at han vil danne en ny catalansk regering trods "trusler" fra Madrid. Det sagde han mandag under et debatarrangement på Københavns Universitet.

Parlamentsformanden i Barcelona, Roger Torrent, siger, at Puigdemonts kandidatur er "absolut legitimt", selv om separatistlederen står over for at blive retsforfulgt for den rolle, han har spillet i Cataloniens kamp for uafhængighed.

I Madrid blev det udelukket, at Puigdemont igen kan komme til at stå i spidsen for Catalonien.

»Puigdemont udelukker ikke, at han selv vil deltage i afstemningen,« siger Torrent, som onsdag var i Bruxelles.

Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Carles Puigdemont til posten som regionens præsident. Nomineringen skete i forlængelse af valget i Catalonien i december, hvor separatistiske partier endnu engang vandt et absolut flertal i det regionale parlament.

Puigdemont var en af hovedkræfterne bag den catalanske folkeafstemning om løsrivelse fra resten af Spanien i oktober. Efterfølgende udråbte han og den øvrige lokalregering et selvstændigt Catalonien.

Det fik centralregeringen i Madrid til at afsætte det catalanske selvstyre - under store protester i Barcelona.

Puigdemont rejste "af sikkerhedsmæssige årsager" til Bruxelles i Belgien, som han ikke har forladt før besøget i Danmark tidligere i denne uge.