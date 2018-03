Puigdemont tilbageholdes i Tyskland

Cataloniens landflygtige ekspræsident Carles Puigdemont er blevet tilbageholdt i Tyskland, oplyser hans advokat til Reuters.

Puigdemont forlod tidligere på weekenden Finland for at rejse tilbage til Belgien. Det oplyser det finske parlamentsmedlem Mikko Kärnä, der var vært for Puigdemont under hans besøg i Finland.

Finsk politi meddelte lørdag, at det er klar til at anholde catalaneren på spansk anmodning. Men ifølge Kärnä rejste Puigdemont til Belgien allerede fredag.

Siden torsdag havde Puigdemont været på besøg i Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Han skulle efter planen rejse ud af landet igen lørdag eftermiddag.

Men afrejsen blev tilsyneladende fremskyndet, efter Finland modtog en europæisk arrestordre på ham fra Spanien.

/ritzau/Reuters

opdateres ...