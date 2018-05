Protestpartier erklærer sig klar med regering i Italien

De to protestpartier Femstjernebevægelsen (M5S) og Ligaen i Italien er blevet enige om en ny regering.

»Alle betingelser er blevet opfyldt for en politisk regering bestående af M5S og Ligaen, fremgår det af en erklæring fra partiets ledere,« skriver AFP.

I spidsen for den nye regering skal stå de to partiers hidtidige kandidat som premierminister, Giuseppe Conte.

Nyhedsbureauet AP skriver, at præsident Sergio Mattarella har kaldt Conte til præsidentpaladset klokken 21.

Kilder tæt på forhandlingerne siger, at Paolo Savona, der var skyld i, at præsidenten i første omgang sagde nej til en regering af de to partier, bliver minister for europæiske anliggender. Det skriver Reuters.

Den euro-skeptiske Savona var i sidste uge udset til at blive finansminister.

Lederen for det stærkt højreorienterede Ligaen, Matteo Salvini, skal ifølge kilderne udfylde posten som indenrigsminister.

M5S' leder, Luigi Di Maio, skal være industriminister.

Udsigten til en regering af de to partier har fået de internationale finansmarkeder til at reagere. Det betyder, at det inden for få uge er blevet væsentlige dyrere for Italien at skaffe kapital.

Det er de to partiers lange liste over fremtidige projekter, blandt andet afskaffelse af en pensionsreform og en ny borgerløn, samt trusler om at bryde EU's budgetregler, som bidrager til den økonomiske usikkerhed.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, godkendte allerede i sidste uge Giuseppe Conte som leder af forhandlingerne på vegne af de to partier.

Men han slog bremsen i, da Conte ville gøre Savona til finansminister. Mattarella mente, at Savona ville være en belastning for Italien og signalere over for det øvrige EU, at man var klar til at gå enegang i det europæiske samarbejde.

De to partier, der tilsammen har flertal, var rasende og kaldte det et brud på forfatningen.

Med den seneste udvikling er den tidligere IMF-chef Carlo Cottarelli formentlig ude af billedet som premierminister.

Præsidenten bad ham tidligere på ugen at danne en teknokratregering, som skulle føre landet frem mod et nyt valg.

/ritzau/