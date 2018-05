Det kongelige bryllup i Storbritannien kan stadig overraske.

Hoffet meddeler nu, at ingen ringere end prins Charles skal følge Meghan Markle til alteret. Det er - hvis man er til britisk kongerøgelse - et mindre chok, for prins Charles har end ikke figureret på nogle af favoritlisterne.

Æren blev ledig tidligere på ugen, hvor Meghan Markles far bukkede under for alverdens ulykker - lige fra dårligt hjerte og stress til flovhed, og han meldte afbud til brylluppet. Siden har måske 99 procent af alle britiske medier og eksperter ventet, at Meghan Markles mor, Doria Ragland, skulle følge datteren op ad kirkegulvet og ind i ægteskabet.

»Hun fødte hende. Hun kan også give hende væk,« som blandt andre BBCs kongereporter sagde.

»She can do it,« skrev Daily Mail med varsaler på toppen af sin web-forside.

Og det kunne hun sikkert også, men uvist hvorfor har Meghan Markle altså valgt prins Charles til æren. Kensington Palace skriver i en kort meddelse:

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 18, 2018

»Frøken Meghan Markle har bedt hans kongelige højhed Prinsen af Wales om at følge hende op ad kirkeguvet i Sct. Georges Kapel på bryllupsdagen. Prinsen af Wales er glædeligt indforstået med på denne måde at byde frøken Markle velkommen til den kongelige familie.«

Det er ikke så lidt af et løft for prins Charles, der meget ofte - og sikkert også uretfærdigt - bliver betragtet som en blanding af en uldblazer og en Morris 1000 - og som nu lige pludseligt får en central rolle i begivenhederne.