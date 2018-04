Presset Zuckerberg står over for et af sit livs største udfordringer: Nu risikerer han også gigantiske bøder

Samtidig med at Facebook-stifter Mark Zuckerberg møder pågående spørgsmål under to dage lang høring i Kongressen, efterforskes Facebook for »uretfærdige handlinger«, hvilket kan udløse gigantbøder.