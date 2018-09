Premierminister besøger jordskælvsramt ø mens dødstallet stiger

Sapporo. Japans premierminister, Shinzo Abe, har besøgt øen Hokkaido, der torsdag blev ramt af et kraftigt jordskælv med efterfølgende jordskred.

Samtidig fortæller det lokale styre på øen ifølge nyhedsbureauet AFP, at dødstallet er steget til 37. Lørdag var der meldinger om mindst 21 omkomne.

Premierministeren har været i øens hovedby og knudepunkt Sapporo, der også kunne mærke jordskælvet, hvis epicentrum lå i den lille by Atsuma cirka 68 kilometer fra Sapporo.

Shinzo Abe skal have en helikoptertur over Atsuma for at se ødelæggelserne i landsbyen, hvor der er flest døde efter jordskælvet.

Japanske redningsarbejdere søger fortsat med hunde, bulldozere og helikoptere efter savnede personer, der kan være fanget i jordskreddet, der blev forårsaget af det kraftige jordskælv.

Redningsarbejderne arbejder på at finde to personer, der savnes, skriver AFP.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) er jordskælvet målt til en beregnet størrelse på 6,6.

Ifølge dpa har omkring 12.000 personer været evakueret midlertidigt, mens en bølge af efterskælv er kommet.

Premierministeren skal besøge nogle evakuerede i Atsuma, før han skal mødes med Hokkaidos guvernør, Harumi Takahashi.

Jordskælvet fik strømmen til at gå på hele øen. Det er ikke alle steder, der har fået strømmen tilbage, men størstedelen af øen har.

Embedsmænd har dog bedt befolkningen og forretningsmænd om at spare på strømmen over weekenden, da forsyningerne er ustabile.

Toyota Motors har en fabrik på øen. Selskabet har meddelt, at man vil stoppe næsten al produktion indtil mandag, skriver dpa.

