Præsident Trump advarer mod angreb i Syrien: »Lad det ikke ske!«

Den amerikanske præsident advarede i går den syriske regering og dens russiske og iranske allierede mod »hensynsløst« at angribe de syriske oprøreres sidste højborg, Idlib-provinsen i den nordlige del af landet.

Det ville være en »alvorlig humanitær fejltagelse« hed det i en af Trumps tweets, og flere hundredetusinde mennesker risikerede at miste livet.

USAs ambassadør ved FN, Nikki Haley, supplerede med sin egen tweet: »Alle øjne hviler på Assads handlinger, på Rusland og Iran i Idlib. #Ingenkemiskevåben.«

Flere mellemøstlige kilder har i dagevis rapporteret, at det syriske regime planlægger et angreb på Idlib-provinsen i flere tempi.

Som vi skrev i går vurderes der at være omkring 30.000 oprørssoldater i denne sidste lomme af modstand mod præsident Bashar al-Assads styre. De er omringet af den syriske regeringshær med støtte af den iranske Quds-styrke, mens russiske flådefartøjer har lagt sig tæt ind til kysten ud for provinsen.

For et par dage siden erklærede russerne, at dele af Middelhavet ville være »farligt at opholde sig i,« fordi de gennemfører en storstilet øvelse. Flådeøvelsen ses som en militær generalprøve på det, der meget vel kan blive det sidste større slag i den syriske borgerkrig.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

»Denne terroristrede i Idlib varsler virkelig ikke godt,« hed det fra Kremls talsmand, Dmitrij Peskov. »Situationen i Syrien har oprigtigt potentialet til at blive mere kompliceret, og situationen omkring Idlib lader meget tilbage at ønske.«

Den syriske udenrigsminister, Walid al-Moualem, var mere klar i mælet: »Vi vil gå hele vejen i Idlib.«

»Den perfekte storm«

Præsident Trump afslutter sin tweet med ordene, »Lad det ikke ske!« og det er af mange blevet tolket som en streg i sandet: USA vil - muligvis - gribe ind, hvis der kommer et voldsomt og blodigt angreb på lommen omkring Idlib.

Udenrigsminister Mike Pompeo sagde fredag, at Washington vil betragte ethvert angreb på Idlib som en eskalering af den syriske borgerkrig, og udenrigsminiseren advarede om, at amerikanerne ville reagere på ethvert angreb med kemiske kampmidler.

FNs Staffan de Mistura. Foto: Reuters

I april affyrede USA, Storbritannien og Frankrig til sammen flere end 100 missiler mod militære mål i Syrien som reaktion på angreb med kemiske våben i Douma, cirka ti kilometer fra Damaskus' centrum. Angrebet med saringas forårsagede mindst 80 dødsfald og udløste øjeblikkelige internationale fordømmelser.

FNs særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, har advaret om den »perfekte storm« i Idlib, men han anstrenger sig stadig for at holde en i hvert fald nogenlunde optimistisk tone:

»Vi er klar over, at en række bestræbelser og diskussioner finder sted med henblik på at undgå det værst mulige scenario. Men man kan på den anden side ikke se bort fra, at fejlvurderinger kan føre til uforudsete eskalationer, og vi er derfor alle meget bekymrede.«