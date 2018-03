Præsident hylder roligste valg i nyere colombiansk historie

Fra oprørsgruppe til parti i Colombia

til et politisk parti. Her er et overblik over fredsprocessen og Farc:

* Konflikten i Colombia brød ud, da Farc i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

* I oktober 2012 mødtes Farc og udsendte fra den colombianske regering på Hurdalsjøen Hotell i Norge. Et par uger senere begyndte de reelle fredsforhandlinger i Cubas hovedstad, Havana. Norge og Cuba fungerede som mæglere.

* 24. august 2016 bekendtgjorde parterne, at de var blevet enige om en fredsaftale. Den blev underskrevet 26. september.

* Med aftalen ville myndighederne forpligte sig til at gennemføre en jordreform. Samtidig skulle strategien i kampen mod narkotika ændres, og indsatsen i de dele af landet, som har været overladt til sig selv, skulle styrkes.

* Farc skulle lægge våbnene, og de af guerillabevægelsens medlemmer, som tilstod deres forbrydelser, ville slippe med samfundstjeneste.

* Farc skulle også anerkendes som politisk parti og sikres fem repræsentanter i underhuset og fem i senatet i to valgperioder frem til 2026.

* En af betingelserne i aftalen var dog, at den skulle ratificeres ved en folkeafstemning. Mod al forventning blev aftalen forkastet ved afstemningen 2. oktober.

* 7. oktober meddeler Nobelkomitéen i Oslo, at præsident Juan Manuel Santos er modtager af Nobels fredspris 2016.

* Knap to måneder senere blev aftalen ratificeret af lovgiverne - uden en forudgående folkeafstemning.

* Borgerkrigen har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget seks millioner på flugt.

Kilder: Washington Post og NTB.

/ritzau/