Portugal tillader teenagere uden diagnose at skifte køn

Lissabon. Det portugisiske parlament har godkendt en ny lov, der giver borgere mulighed for at ændre deres køn og navn, fra de er 16 år, uden en lægeerklæring, der viser "identitetsforstyrrelser".

Lovforslaget blev godkendt af parlamentet torsdag.

Dermed tilslutter Portugal sig Danmark, Norge, Sverige, Malta og Irland og bliver det sjette europæiske land, der giver borgere ret til selv at bestemme deres identitet uden først at skule have diagnosen "identitetsforstyrrelser".

Det forklarer den portugisiske politiker Sandra Cunha fra venstrefløjen.

- Ingen har brug for, at en tredjepart skal fortælle, om de er mand eller kvinde, dreng eller pige, sagde hun under en debat i parlamentet før torsdagens afstemning.

En ændring af køn og navn forbliver dog særskilt fra enhver mulighed for en kønsskifteoperation.

Siden 2011 har en lov krævet, at transkønnede personer i Portugal har en medicinsk diagnose, før de kan få lov til at skifte køn og navn, når kønnet ikke svarer til det biologiske.

Den nye lov skal nu underskrives af præsident Marcelo Rebelo de Sousa, før den kan træde i kraft.

I april nedlagde præsidenten veto mod den første version af lovteksten. Det gjorde han, fordi han ønsker, at der fortsat skal foreligge en lægeerklæring i sager, der involverer mindreårige i alderen fra 16 til 18 år.

Derfor blev den del af lovforslaget tilføjet i den nye tekst.

Loven, der blev godkendt af parlamentet torsdag, forbyder desuden kirurgiske procedurer på babyer, der er født med både mandlige og kvindelige kønsorganer.

Loven skal sikre, at de selv kan vælge deres køn senere i livet.

