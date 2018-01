Pornostjerne i mystisk kovending om sex med Trump

Stormy Daniels havde en hemmelighed. Og i 2011 valgte hun at dele den med resten af verden uden at vide, at emnet ville blive stærkt kompromitterende for USA’s præsident syv år senere. Men nu trækker pornostjernen på opsigtsvækkende vis historien tilbage, som hun ellers i detaljer udpenslede til et tabloidmedie for syv år siden. Det skriver The Washington Post.

Sagen gik på, at hun og Donald Trump havde haft sex på Trumps hotelværelse, og at mødet skulle have været planlagt og istandsat af Donald Trump i det formål. Stormy Daniels, hvis borgerlige navn er Stephanie Clifford, var så sikker i sin sag, at hun fortalte mediet In Touch, at hun kunne beskrive Trumps kønsdele ned til mindste detalje.

Læs også Forfatter bag Trump-bestseller til Berlingske: »Bannon vil fælde Trump«

Alt det skulle hun fortælle om, da hun tirsdag gæstede talkshowet Jimmy Kimmel Live, men få timer før interviewet udsendte pornostjernen en meddelelse, hvori der stod, at historien er løgn.

Jeg benægter det, fordi det aldrig er sket Meddelelse angiveligt sendt fra Stormy Daniels

»Det forholder sig sådan, at hver part i den påståede affære benægter dens forekomst i 2006, 2011, 2016, 2017 og nu igen i 2018,« skriver hun i meddelelsen.

»Jeg benægter ikke affæren, fordi jeg blev betalt for min tavshed, som det ellers er blevet skrevet i udenlandske tabloidmedier. Jeg benægter det, fordi det aldrig er sket,« står der.

Læs også Trumps længe ventede rigmandsliste skåner Rusland

I artikler i blandt andre The Washington Post, har der i januar været fortalt, hvordan Stormy Daniels efter sigende blev betalt 130.000 dollars, svarende til ca. 779.000 kr. for at tie stille om sagen.

Meddelelsen gjorde unægteligt interviewet i talkshowet sværere for værten, Jimmy Kimmel. Stormy Daniels ville nu ikke svare på noget som helst. Heller ikke om hun var underlagt en tavshedsklausul på trods af, at hun insinuerede det. For meddelelsen var signeret med navnet »Stormy Daniels«, men som Jimmy Kimmel påpegede, var signaturen markant anderledes end tidligere versioner af pornostjernens autografer.

»Har du skrevet under på den meddelelse, der blev udgivet i dag,« spørger Jimmy Kimmel i interviewet.

»Det ved jeg ikke. Gjorde jeg?« svarer pornostjernen og siger:

»Det ligner ikke min signatur, gør det?«

Læs også Optimistisk Trump i 80 minutter lang status: »Dette er vores nye amerikanske øjeblik«

Efterfølgende siger Stormy Daniels, at hun ikke ved, hvor meddelelsen kommer fra, kun at den kommer fra internettet.

Donald Trump har hele tiden benægtet affæren, som skulle være sket kun ét år efter, at han blev gift med sin nuværende kone, Melania Trump.

»Det her er gamle genbrugsartikler, som blev publiceret og på det kraftigste afvist før valget,« sagde en talsperson for Det Hvide Hus tidligere på året ifølge nyhedsbureauet AFP.