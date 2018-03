Pornostjerne hævder at være blevet truet: »Lad Trump være i fred. Glem historien«

Pornostjernen Stormy Daniels hævder, at hun blev truet til holde sig tavs om et tidligere seksuelt forhold til Donald Trump, der i dag er USA's præsident.

Meldingen kom under et interview i CBS-programmet "60 Minutes", der blev sendt natten til mandag dansk tid.

I interviewet hævder Stormy Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, at hun havde ubeskyttet sex med Donald Trump en enkelt gang i 2006.

På det tidspunkt var Trump gift med USA's nuværende førstedame, Melania Trump.

I interviewet fortæller Stormy Daniels, hvordan hun angiveligt blev truet af en mand på en parkeringsplads i Las Vegas i 2011, hvor hun forsøgte at sælge sin historie om forholdet til Donald Trump.

- Jeg var på en parkeringsplads på vej til fitnesstræning med min lille datter, fortæller Stormy Daniels om mødet med en mand, hun aldrig tidligere havde set.

- En mand kom hen til mig og sagde "lad Trump være i fred. Glem historien", siger hun i interviewet.

- Derefter lænede han sig frem og kiggede på min datter og sagde "det er en smuk lille pige. Det ville være en skam, hvis der skete noget med hendes mor". Derefter forsvandt han, siger Stormy Daniels.

Ifølge Stormy Daniels indgik hun i 2016 en fortrolighedsaftale med præsidenten. Aftalen skulle forhindre hende i at fortælle om affæren.

6. marts i år sagsøgte hun dog præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbød at tilbagebetale de 130.000 dollar, hun modtog i forbindelse med aftalen.

Selv om Stormy Daniels og Donald Trump kun havde sex en enkelt gang, holdt de to dog ifølge pornostjernen kontakten og sås flere gange efterfølgende.

Det Hvide Hus har benægtet Trumps sidespring med Stormy Daniels, selv om præsidentens advokat Michael Cohen har indrømmet, at han betalte 130.000 dollar til hende før præsidentvalget i 2016.

/ritzau/Reuters

Kilder: Trump planlægger fyring af skandaleramt minister

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at fyre David Shulkin

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at fyre David Shulkin, der er minister for sager angående krigsveteraner.

Præsidenten har angiveligt valgt at erstatte Shulkin på posten, fordi han i øjeblikket er indblandet i en sag om misbrug af offentlige midler.

Det fortæller tre unavngivne kilder fra Donald Trumps administration ifølge nyhedsbureauet AP.

To af AP's kilder oplyser, at der måske allerede i denne uge vil komme en officiel udmelding om fyringen.

Annonceringen vil dog først komme, når præsidenten har fundet Shulkins afløser på posten, oplyser AP's kilder.

Alle tre kilder udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Hverken Det Hvide Hus eller David Shulkin har ønsket at kommentere sagen.

Spekulationerne om Shulkins fremtid i Trumps administration har fået ny næring, efter at en rapport har vist, at ministeren har taget imod gaver i form af billetter til tennisturneringen Wimbledon.

Samme undersøgelse viste, at hans ansatte har forfalsket papirer, der retfærdiggjorde, at Shulkin medbragte sin hustru på en rejse til Europa på skatteydernes regning.

Donald Trump har skiftet flittigt ud i både sit kabinet og sin seniorstab, siden han flyttede ind i Det Hvide Hus i januar sidste år.

Senest har præsidenten annonceret, at han erstatter sin nationale sikkerhedsrådgiver, H.R. McMaster, med den tidligere FN-ambassadør John Bolton.

Kilder fortæller til AP, at præsidenten i øjeblikket har en god håndfuld kandidater til posten som David Shulkins afløser.

David Shulkin har tidligere benægtet enhver form for urent trav.

/ritzau/

Kilde: Donald Trump overvejer at udvise russiske diplomater

USAs præsident Donald Trump overvejer at udvise russiske diplomater som konsekvens af Ruslands indblanding i et giftangreb i Salisbury i England. REUTERS/Joshua Roberts

Præsident Donald Trump overvejer at udvise en række russiske diplomater fra USA i solidaritet med Storbritannien over et giftangreb i sydengelske Salisbury.

Det fortæller en unavngiven kilde, der er bekendt med situationen, søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udvisningerne kan være betinget af, hvordan europæiske ledere reagerer på giftangrebet 4. marts. Det var rettet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia. Begge er fortsat indlagt i alvorlig tilstand.

Rusland beskyldes for at stå bag angrebet, og mange EU-lande ventes at annoncere deres diplomatiske sanktioner mod russerne mandag.

Den unavngivne kilde siger ifølge Reuters, at Trumps beslutning kan blive truffet så tidligt som mandag.

Efter et EU-topmøde i Bruxelles fredag besluttede lederne at kalde EU's ambassadør i Moskva hjem til konsultationer i Bruxelles i en måned.

Samtidig meddelte EU-præsident Donald Tusk, at der er flere tiltag på vej fra en række EU-lande.

- Jeg forventer, at et antal medlemslande vil tage yderligere tiltag mod Rusland på mandag, sagde Donald Tusk.

Blandt de tiltag, der forventes, er udvisning af russiske diplomater.

Talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah siger, at USA overvejer, hvordan det skal reagere på angrebet, men ønsker ikke at give yderligere detaljer.

- USA står sammen med Storbritannien om at fordømme Ruslands uhyrlige handling.

- Præsidenten overvejer altid muligheder for at holde Rusland ansvarlig for dets mange handlinger, tilføjer han.

Moskva har benægtet at stå bag angrebet i Salisbury og har gengældt briternes udvisning af 23 russiske diplomater ved at udvise det samme antal britiske diplomater fra Rusland.

/ritzau/

Koalition: Missiler fra Yemen har dræbt egypter i Riyadh

Houthi-oprørere fra Yemen står bag et missilangreb, der søndag har dræbt en og såret to, siger koalition

Missiler fra Yemen har søndag dræbt en egyptisk beboer i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, kort før midnat.

Missilerne sårede desuden to andre egyptiske beboere.

Det oplyser den saudiskledede militærkoalition ifølge det statslige nyhedsbureau SPA.

Koalitionen hævder, at houthi-oprørere står bag angrebet, der skete på tærsklen til treårsdagen for koalitionens indgriben i Yemen.

- Luftforsvarets styrker har opfanget og ødelagt syv ballistiske missiler affyret mod kongeriget, rapporterer den saudiske kanal Al-Akhbariya ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig oplyser en talsmand for koalitionen ifølge SPA, at missilerne ramte en beboelsesejendom i Riyadh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Denne aggressive og fjendtlige handling fra den iranskstøttede houthi-bevægelse viser, at det iranske regime fortsætter med at støtte den væbnede gruppe med militære kapaciteter, siger talsmand Turki al-Malki.

De iranskstøttede houthi-oprørere hævder ifølge AFP, at deres mål for angrebet var lufthavnen King Khalid International Airport i Riyadh

Angrebet er det seneste i en række af missiler affyret af houthi-oprørere mod Riyadh siden november sidste år.

Da houthierne tog magten i Yemens hovedstad, Sanaa, i september 2014, søgte præsident Abd Rabbo Mansour Hadi og hans sunnimuslimske regering i første omgang tilflugt i havnebyen Aden. Siden flygtede de i eksil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Hadi.

Siden er over 9200 mennesker dræbt, tre millioner sendt på flugt fra deres hjem og 22 millioner mennesker afhængige af nødhjælp fra internationale organisationer.

Mange yemenitter lever på sultegrænsen, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/