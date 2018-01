Pornografiske beskeder til unge får norsk politiker til at trække sig

Oslo. En række beskeder med pornografiske billeder sendt til unge mænd og en opfordring om en trekant med en 15-årig dreng får nu den norske politiker Ulf Leirstein til at trække sig fra sine poster i Fremskrittspartiet.

Det skriver han på Facebook og til en række norske medier.

»Jeg erkender at have udvist dårlig dømmekraft og at være gået over stregen«, står der blandt andet ifølge nyhedsbureauet NTB.

Leirstein har været Fremskrittspartiets parlamentariske næstformand og retsordfører.

Beslutningen om at trække sig kommer, efter at den norske tv-station NRK blandt andet har afsløret, at han i 2010 har sendt porno til flere unge mænd, heriblandt en dengang 14-årig dreng.

Læs også Drama om næstformand ryster Arbeiderpartiet i Norge

De unge, som politikeren har skrevet til, var aktive i Fremskrittspartiets ungdomsafdeling. Men ikke alle var - som den 14-årige - under den seksuelle lavalder.

NRK har desuden bragt en række sms'er fra Leirstein til en på det tidspunkt 30-årig kvinde, hvori han forslog, at de havde en trekant med en 15-årig dreng. Det skal være sket i 2012.

Det indvandringskritiske partis formand, Siv Jensen, kalder beslutningen "rigtig og nødvendig". Det skriver hun i en besked til NTB.

»FrP (partiet, red.) har strenge etiske regler. Jeg forventer, at alle folkevalgte og tillidsvalgte i Fremskrittspartiet opfører sig ordentligt og følger norsk lov. Alt andet er uacceptabelt,« understreger hun.

Ulf Leirstein vil dog fortsætte som medlem af Stortinget, skriver NRK.