Pompeo vil arbejde for flere sanktioner mod Rusland

»Han bliver en stor udenrigsminister,« forudsagde USAs præsident, Donald Trump, på Twitter umiddelbart før høringen i Senatet af Mike Pompeo.

Han er nomineret til posten som USAs udenrigsminister, og høringen af ham i Senatets udenrigsudvalg finder sted sent torsdag eftermiddag og aften dansk tid.

Står det til den 54-årige Pompeo, skal udenrigsministeriet i Washington D.C. have en langt større rolle i amerikansk sikkerhedspolitik.

Der kan komme en mere kontant kurs over for Rusland, men han har ikke tænkt sig at gøre noget for at vælte regimet i Nordkorea.

»Mit forhold til præsident Trump skyldes én ting: Vi har demonstreret, at vi har værdi for ham i CIA. Så derfor stoler han på os,« siger Pompeo.

»Jeg agter at sikre, at udenrigsministeriet bliver lige så centralt for præsidentens politik og USA's nationale sikkerhed,« siger Pompeo.

Han blev direktør for efterretningstjenesten CIA den 23. januar 2017, men i marts fyrede Donald Trump Rex Tillerson fra udenrigsministerposten.

Går alt, som Trump og Pompeo ønsker det, fortsætter Pompeo sin karriere som udenrigsminister, men han skal lige igennem høringerne i Senatet, der også skal godkende ham.

Og derfor sidder han over for senatorerne i udenrigsudvalget.

Konkret siger han, at han aldrig har været fortaler for regimeændringer i Nordkorea, hvor diktatoren Kim Jong-un sidder med sit atomvåbenprogram.

»Jeg er heller ikke for regimeændringer nu,« siger han.

Det er planen, at Trump i maj skal mødes med Kim Jong-un.

Angående Rusland siger Mike Pompeo, at der »er mere arbejde at gøre«, når det gælder sanktioner mod Rusland. Den russiske præsident, Vladimir Putin, har ikke helt forstået beskeden endnu, mener Pompeo.

Pompeo siger også, at han vil arbejde for at »fikse«, som han kalder det, den iranske atomaftale. Trump har aldrig været begejstret for denne aftale.

Hvis Pompeo ikke kan ændre aftalen, vil han samarbejde med USA's allierede for at ændre den.

/ritzau/Reuters