Pompeo: Rusland underminerer sanktioner mod Nordkorea

New York. Håndhævelse af FN's sanktioner mod Nordkorea er helt afgørende for, at landet beslutter sig for at droppe sine atomvåben og går i gang med en afrustning.

Det mener USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

- Vi anser (sanktionerne) som centrale for præsident Trumps bestræbelser på at overbevise formand Kim (Jong-un) om, at en fuldstændig og endelig nedrustning på Den Koreanske Halvø er nødvendig, siger Pompeo på et pressemøde i det amerikanske udenrigsministerium.

Samtidig beskylder Pompeo Rusland for i kulisserne at arbejde aktivt for at underminere de internationale sanktioner.

Udfaldet kommer, efter at USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, torsdag beskyldte Moskva for at forsøge at lægge et slør over russeres påståede brud på sanktionerne mod Nordkorea.

Det sker, sagde Nikki Haley, ved, at den russiske regering presser på for at ændre indholdet i en uafhængig FN-rapport om sanktionerne.

Rapporten, der blev omtalt af flere medier i begyndelsen af august, fastslår, at styret i Pyongyang forsøger at sno sig uden om sanktionerne, der har til formål at svække landets økonomi så meget, at det tvinges til at afvikle sit atomprogram.

Nordkorea eksporterer fortsat blandt andet kul og tekstiler. Forbuddet mod at importere råolie i større mængder bliver også omgået.

Udviklingen af atomvåben og missiler er heller ikke ophørt, fremgik det ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det efterlader de seneste runder af sanktioner "ineffektive", konkluderede rapporten.

USA har på den baggrund anmodet om, at Sikkerhedsrådet i FN mandag samles. På mødet skal implementeringen af sanktionerne drøftes.

- Rusland har aktivt forsøgt at underminere Sikkerhedsrådets resolutioner samt arbejdet i det FN-udvalg, som evaluerer overholdelsen af sanktionerne, siger Pompeo.

En diplomat oplyser til Reuters, at Rusland i et udkast til en revision af udvalgets rapport har fjernet henvisninger til russere, der beskyldes for at bryde sanktioner mod Nordkorea.

USA har modsat sig offentliggørelse af den reviderede rapport.

/ritzau/