Pompeo opfordrer Europa til fælles front mod Iran

USA ønsker at arbejde sammen med sine europæiske allierede for at indgå en ny aftale, der kan modgå Irans »skadelige opførsel«.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

»Jeg har håb om, at vi i de kommende dage og uger kan nå frem til en aftale, som virkelig kan fungere, og som virkelig beskytter verden mod iranernes dårlige opførsel.«

»Ikke bare når det gælder deres atomprogram, men også deres raketter og deres skadelige opførsel«, siger han til Fox News.

»Og jeg vil arbejde tæt med europæerne i forsøget på at opnå det,« lover Pompeo.

EU, Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der sammen med USA, Kina og Rusland var med til at indgå aftalen med Iran i 2015, er vrede over den amerikanske enegang.

De mener, at aftalen fra 2015 sikrer, at Iran ikke udvikler atomvåben, og at det er afgørende, at den fastholdes.

Men europæerne er enige i, at der er andre militære aspekter, når det gælder Iran, som kan forhandles.

Men den europæiske vrede gælder også, at USA vil genindføre sanktioner mod Iran. USA forbeholder sig også ret til at straffe europæiske firmaer, der handler med Iran.

EU håber på, at de europæiske virksomheder undtages. Men præsident Donald Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, er afvisende.

»Jeg tror, at europæerne vil indse, at det i sidste ende er i deres interesse komme sammen med os,« siger han til CNN søndag.

/ritzau/AFP