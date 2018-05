Pompeo og Kim Jong-uns højre hånd indleder møde i New York

New York. USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og en udsendt topembedsmand fra det nordkoreanske styre har onsdag aften amerikansk tid indledt deres planlagte møde.

Her skal parterne forsøge at blive enige om betingelserne for et måske kommende møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

En journalist fra det franske nyhedsbureau AFP så onsdag aften Kim Jong-uns højre hånd, Kim Young-chol, ankomme til en lejlighed i New York i nærheden af FN's hovedkvarter.

Her var han ledsaget af udenrigsminister Mike Pompeo.

/ritzau/AFP