Pompeo drøftede topmøde med Kim Jong-uns højre hånd over bøf

USA's udenrigsminister kalder sit møde med nordkoreaneren Kim Yong-chol i New York onsdag aften "fantastisk".

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og en udsendt topembedsmand fra det nordkoreanske styre mødtes onsdag aften amerikansk tid i New York.

Her skulle parterne forsøge at blive enige om betingelserne for et muligt kommende møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i næste måned.

Først ankom Mike Pompeo sammen med chefen for CIA's Korea-afdeling, Andrew Kim, til en lejlighed på Manhattan i nærheden af FN's hovedkvarter. Kort tid efter ankom Kim Jong-uns højre hånd, den firestjernede general Kim Yong-chol.

Han er den mest højtstående nordkoreaner, der har besøgt USA siden 2000.

- Det var fantastisk, sagde Pompeo til journalister efterfølgende om det halvanden time lange møde, der begyndte omkring klokken syv lokal tid.

- Det var en god arbejdsmiddag med Kim Yong-chol i New York i aften, skrev Pompeo senere på Twitter.

- Menuen stod på bøf, majs og ost.

Det var det tredje møde mellem de to embedsmænd, der arbejder på at færdiggøre planlægningen af et topmøde planlagt til den 12. juni.

Yderligere to møder er planlagt mellem Mike Pompeo og Kim Yong-chol torsdag.

Den amerikanske udenrigsminister beskrev før mødet i et tweet, hvad der var på dagsordenen:

- Jeg ser frem til mødet med Kim Yong-chol i New York, hvor vi skal diskutere præsidentens potentielle møde med formand Kim.

- Vi er fast besluttet på at gennemføre en komplet, verificerbar og uigenkaldelig atomafrustning af den koreanske halvø, tilføjede han.

Kim Yong-chol er næstformand for centralkomitéen i Nordkoreas arbejderparti og anses ifølge magasinet Time for at være en af Kim Jong-uns mest betroede rådgivere.

Kim Yong-chol har tidligere været øverste chef for Nordkoreas efterretningstjeneste og har indtaget en ledende rolle i de seneste måneders samtaler mellem Nordkorea og Sydkorea.

På grund af amerikanske sanktioner imod ham har Kim Yong-chol normalt ikke tilladelse til at rejse ind i USA.

Både USA og Sydkorea har sortlistet Kim Yong-chol på grund af hans støtte til det nordkoreanske atom- og missilprogram.

/ritzau/AFP

En er dræbt og to såret under knivangreb i tog i Flensborg

Angrebsmanden blev dræbt af politiet i et intercitytog mellem Hamburg og Flensborg. En ung betjent er såret.

En person er dræbt og to andre såret under et knivangreb i et intercitytog mellem Hamburg og Flensborg onsdag aften omkring klokken syv.

Det bekræfter tysk politi ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er angrebsmanden selv, der er blevet dræbt. Han blev skudt af politiet.

Angrebsmanden gik ifølge dagbladet Bild til angreb på en person i en togvogn i intercitytoget IC 2406 mellem Köln og Flensborg. Personen blev hårdt såret under angrebet, som skete omkring 20 kilometer fra Flensborg.

Efter ankomsten til banegården i Flensborg skal angriberen ifølge Bild have angrebet to politifolk, der kom ind i toget.

En kvindelig betjent blev herved såret. Hendes kollega skød og dræbte derefter angriberen.

Detaljerne omkring angrebet er endnu ikke klare, men nyhedsbureauet AP skriver, at en af de sårede politibetjente skulle være en 22-årig kvinde.

Der foreligger ikke umiddelbart yderligere oplysninger om gerningsmanden.

Et stort opbud af politi blev sendt til Flensborgs banegård, som efterfølgende blev evakueret. Sporene blev afspærret, og al togtrafik til byen blev midlertidigt indstillet.

/ritzau/

Avis: USA annoncerer snart told på stål og aluminium fra EU

Det er lige op over, at USA's præsident gør alvor af truslen om at ramme EU's eksport af stål og aluminium.

USA vil i løbet af få dage offentliggøre, at stål og aluminium importeret fra EU bliver pålagt nye toldsatser.

Det siger kilder med kendskab til overvejelserne i Det Hvide Hus til avisen The Wall Street Journal.

Det skriver Reuters.

USA har sat fredag den 1. juni som frist for en endelig beslutning om, hvorvidt told på stål og aluminium også skal gælde for EU.

Præsident Donald Trump annoncerede den 23. marts en told på importeret stål på 25 procent og ti procent på importeret aluminium.

Men EU blev sammen med en håndfuld lande, deriblandt Canada og Mexico, midlertidigt undtaget.

De øgede amerikanske toldsatser sigter især på at ramme kinesisk prisdumping på det amerikanske marked.

Men europæiske politikere og eksperter har også advaret om en mulig handelskrig mellem EU og USA.

På et topmøde i Sofia i forrige uge blev EU-landene enige om at tilbyde USA forhandlinger om bedre gensidig adgang til hinandens markeder.

Det tilbud gælder dog kun, hvis USA fritager EU permanent for den nye told.

Tidligere onsdag advarede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om risikoen for handelskrige.

- Trusler om handelskrig løser ingen af de alvorlige ubalancer i verdenshandlen. Intet, sagde Macron i en tale på et OECD-møde i Paris.

/ritzau/

Filmmanden Harvey Weinstein er formelt tiltalt for voldtægt

Den forhenværende filmproducent er ved domstol i New York tiltalt for seksuelle overgreb på to kvinder.

Den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein er af en storjury ved en distriktsdomstol på Manhattan i New York blevet tiltalt for seksuelle overgreb, deriblandt voldtægt, på to kvinder.

Det oplyser Cyrus Vance Jr., der er statsadvokat for Manhattan, sent onsdag aften dansk tid.

Med tiltalen er myndighederne kommet et skridt nærmere at stille Weinstein til ansvar for hans handlinger, siger Cyrus Vance Jr. ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Tiltalen kommer få timer efter, at Weinstein afviste at udtale sig til storjuryen. Hans advokater begrundede det med, at de ikke havde fået tilstrækkelig tid til at forberede deres klient på at afgive forklaring.

De siger, at Weinstein først fik kendskab til de specifikke anklager fra bestemte personer, efter at han fredag i sidste uge meldte sig hos myndighederne.

Dusinvis af andre kvinder har beskyldt ham for sexchikane og overgreb - fra sexchikane til overfald forskellige steder. Men sagerne i New York er de første, der er kommet for retten.

Weinstein meldte sig på en politistation fredag morgen. Her blev han præsenteret for sigtelserne.

Han blev siden løsladt mod en kaution på en million dollar og udstyret med en gps-fodlænke. Desuden har han måttet aflevere sit pas.

De første beskyldninger mod ham kom frem, da The New York Times og The New Yorker i 2017 skrev, at en lang række kvinder - heriblandt flere filmstjerner - anklagede ham for seksuelle overgreb.

Det udløste en bølge af yderligere anklager mod filmmageren.

Opmærksomheden omkring Harvey Weinstein skabte den store #MeToo-bølge, der siden da har skabt opmærksomhed om seksuel chikane i flere faggrupper verden over.

De mange beskyldninger har lagt Weinsteins karriere i grus.

/ritzau/