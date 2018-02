Polens præsident underskriver omdiskuteret holocaustlov

Polens præsident, Andrzej Duda, har tirsdag underskrevet en ny lov, der gør det strafbart at sige, at Polen havde medskyld i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

I samme ombæring siger præsidenten, at han vil sende loven videre til Polens forfatningsdomstol.

Dermed holder han muligheden åben for, at der kan komme ændringer i den nye lov. På den måde håber præsidenten muligvis at dæmpe kritikken udefra.

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, siger i en udtalelse tirsdag, at den nye lov udløser skuffelse i USA.

»Vedtagelsen af denne lov påvirker ytringsfrihed og akademisk forskning negativt,« siger han.

Også Israel er stærkt kritisk over for loven og håber, at Polen vil foretage ændringer i den.

»Vi håber, at vi, inden domstolen er færdig med sine overvejelser, kan enes om ændringer og rettelser. Israel og Polen har et fælles ansvar for at forske i og værne om Holocausts historie,« skriver den israelske regering på Twitter.

Loven medfører, at personer, som bruger udtrykket »polske dødslejre« eller som på anden måde giver udtryk for, at Polen som nation eller som stat var medvirkende til nazisternes forbrydelser, kan idømmes op til tre års fængsel.

Polens højreorienterede regering siger, at loven er nødvendig for at beskytte polakkernes ry og rygte som ofre for nazisternes aggression.

Formålet med loven er at sikre, at skylden ikke placeres forkert, har Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, tidligere forklaret.

Ifølge Czaputowicz skal loven sikre, at det ikke kommer til at fremstå, som om den tyske koncentrationslejr Auschwitz i Polen blev bygget af Polen.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske "Endlösung" - udryddelse af alle jøder i Europa.

/ritzau/AP