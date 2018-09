Politisk uenighed: Ja eller nej til udlevering af talsmand til Iran

»Vi kan ikke udlevere folk til en stat, der har dødsstraf.«

Sådan lyder det fra Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen efter det sidste døgns diskussioner om weekendens angreb i Iran.

I lørdags blev en millitærparade i den iranske by Ahvaz angrebet. Tre bevæbnede mænd dræbte 25 og sårede 50 personer. Også civile blev dræbt. Det skete på årsdagen i den otte år lange krig mellem Iran og Irak.

Islamisk Stat påtog sig få timer senere ansvaret for angrebet, men det har vist sig formentlig ikke at være rigtigt. En koalitionsgruppe med en talsmand boende i Danmark, sagde nemlig søndag, at Islamisk Stat ikke var ansvarlige. Det skriver TV 2.

Hypotetisk, hvis der er nogen i Danmark, som har været med i terrorangreb, som Iran beder om at få udleveret, så må man jo gå i gang med en forhandling om hvordan og hvorledes. Men vi udleverer ikke nogen til dødsstraf. Michael Aastrup Jensen (V), udenrigsordfører

Koalitionsgruppen hedder Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), og talsmanden hedder Yaqoub Al Tostari. Yaqoub Al Tostari siger til TV 2, at han udtaler sig på vegne af ASMLA, som er en undergruppe til en bevægelse kaldet Ahvas National Resistance (ANR).

»Vi er kun den politiske del af bevægelsen Ahvaz National Resistance (ANR) og står for mediehåndtering. Vi ved ikke noget om detaljerne, og vi har ikke haft noget at gøre med planlægningen. Vi formidler bare, hvad der er sket, hvordan og hvorfor,« siger han til TV 2. Berlingske har forsøgt at få fat på Yaqoub Al Tostari for at stille yderligere og opfølgende spørgsmål, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

Yaqoub Al Tostaris udtalelser har affødt en diskussion om, hvordan Danmark skal forholde sig.

Søndag blev den danske ambassadør i Iran kaldt ind til møde om personers, der er bosiddende i Danmark, mulige deltagelse i terrorangrebet. De ønsker at få de ansvarlige udleveret.

Det er både Michael Aastrup (V) og Eva Flyvholm (Ø) skeptiske overfor.

»Vi skal ikke udlevere af helt principielle årsager. Iran er kendt for at bruge dødsstraf og tortur i fængslerne. Vi kan på ingen måde udlevere nogen til et land, der bryder menneskerettighederne,« sådan siger Eva Flyvholm.

Radikale Venstres udenrigsordfører Martin Lidegaard mener derimod ikke, at det er politikeres opgave at afgøre, hvorvidt enkeltpersoner skal udleveres eller ej. Det er domstolenes opgave at træffe den afgørelse, men han mener, at handlingen skal have konsekvenser, og at Danmark skal bistå Iran i så høj grad, det lader sig gøre.

»Det er en afskyelig tanke, hvis der er folk på dansk grund, der bidrager direkte eller indirekte til terror - også formidling af terror. Det tager jeg på det kraftigste afstand fra. Danmark skal bidrage alt det, de kan for at hjælpe de iranske myndigheder med at opklare forbrydelsen og fange dem, der står bag. Men hvorvidt konkrete personer skal retsforfølges og udleveres, det er en sag, som domstolene afgører og ikke danske politikere jævnfør hele Niels Holck-sagen,« siger han.

Dansk Folkeparti ja til udvisning

Gruppen ASMLA sympatiserer altså med terrorhandlingen i Ahvaz, men har ikke kendskab til angrebet. Men ifølge talsmanden, der bor i Danmark og jævnfør hans facebookprofil læser mellemøststudier på KU, arbejder undergrupperne i ANR mod “iransk terror og regimets undertrykkelse.” Det skriver TV 2.

Yaqoub Al Tostari siger, at han støtter alle lovlige aktioner mod »Irans undertrykkelse af vores folk«.

Iran har tydeliggjort over for den danske og hollandske ambassadør, at de forventer, at de udleverer kriminelle gerningsmænd. Det skriver Tehran Times.

»Iran har tidligere advaret om disse personers ophold i landene og har opfordret til anholdelse og retsforfølgning,« siger talsmand for det iranske styre Bahram Qassemi.

Michael Aastrup mener ikke, at man kan diskutere udlevering, før man har alt fakta på plads.

»Hvis nogen i Danmark har været involveret i et terrorangreb, så skal de selvfølgelig retsforfølges herhjemme. Når det er gjort, så er der nogle klassiske procedurer, hvor Iran kan søge om udlevering. Hypotetisk, hvis der er nogen i Danmark, som har været med i terrorangreb, som Iran beder om at få udleveret, så må man jo gå i gang med en forhandling om hvordan og hvorledes. Men vi udleverer ikke nogen til dødsstraf.«

Det forholder Søren Espersen (DF) udenrigsordfører sig anderledes til:

»Ja, det mener jeg, at vi skal, hvis der er tilstrækkelige beviser for det,« siger han til TV 2.