Politimand dømt for drab på 15-årig sort dreng i Texas

Dallas. En hvid politibetjent fra den amerikanske delstat Texas er fundet skyldig i drab efter at have skudt en ubevæbnet, sort teenager i en bil nær Dallas i april sidste år.

Afgørelsen, der fandt sted tirsdag, markerer en sjældenhed, da det er højst usædvanligt, at politibetjente bliver kendt skyldige i drab.

Nævninge ved retten i Dallas afviste den nu fyrede politibetjent Roy Olivers påstand om, at han frygtede for sin kollegas liv, da han affyrede sit våben mod bilen, hvor 15-årige Jordan Edwards sad sammen med fire af sine venner.

Et skud fra Roy Olivers pistol ramte Jordan Edwards, der sad på passagersædet foran, i hovedet.

Da domsafsigelsen blev læst op, begyndte Jordan Edwards' familiemedlemmer at græde af glæde og uddele kram til anklagerne.

- Jeg vil bare sige, at jeg er meget, meget glad. Det er lang tid siden, at jeg har haft det sådan her, sagde den dræbte teenagers far, Odell Edwards, uden for retssalen.

Roy Oliver og en kollega rykkede den 29. april sidste år ud til en fest i en forstad til Dallas, efter meldinger om at mindreårige drak alkohol.

Jordan Edwards havde netop sat sig ind i en bil sammen med fire af sine venner for at forlade festen.

Roy Oliver påstod i første omgang, at han skød, fordi bilen kørte aggressivt imod politiet. Men videooptagelser viser, at bilen forsøger at køre væk fra stedet, da der bliver skudt.

I retten forklarede Roy Oliver, at han var tvunget til at tage en hurtig beslutning, fordi hans kollegas liv var i fare.

Hans kollega, Tyler Gross, har dog imidlertid forklaret i retten, at han ikke følte sig truet af bilen.

Roy Oliver har tidligere været suspenderet fra sit job i politiet i korte perioder på grund af dårlig opførsel og problemer med at styre sit temperament.

Der er endnu ikke fastsat en dato for strafudmålingen i sagen.

