Politiet: Påkørsel ved Londons parlament ligner bevidst handling

En påkørsel af en afspærring ved parlamentet i London "ligner en bevidst handling" og efterforskes som en terrorhandling.

Det siger lederen for det britiske antiterrorpoliti, Neil Basu, på et pressemøde.

Tirsdag morgen kørte en sølvfarvet bil af mærket Ford Fiesta hen over pladsen ved parlamentet og forsatte frem mod en afspærring foran bygningen.

Chaufføren var en mand sidst i 20'erne, som bragede bilen ind afspærringen og umiddelbart efter blev anholdt.

Den anholdte "vil ikke samarbejde", men vi arbejder på at fastslå han identitet, siger Basu.

Man mangler også et motiv for gerningsmandens handling.

»Eftersom det ser ud til at være en bevidst handling, metoden der er anvendt og at dette er et ikonisk sted, det gør, at vi behandler dette som en terrorhændelse,« siger han.

Basu oplyser, at en fodgænger og cyklist er blevet kørt til behandling på hospitalet efter at være ramt af bilen. Men ingen af de to er kommet alvorligt til skade.

/ritzau/