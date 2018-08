Politiet på bar bund efter 50 bilafbrændinger i Göteborg: »Der synes ikke at være anden anledning end en lyst til at ødelægge«

»Der synes ikke at være anden anledning end en lyst til at ødelægge det for deres medmennesker,« konkluderer politiet foreløbigt, efter at 85 biler er blevet antændt og vandaliseret i Sydsverige mandag aften og nat.