Politibil sprængt i luften i Malmø - To anholdt. »Grænsen er nået,« siger Malmø politis souschef

To personer er blevet anholdt, efter at en svensk politibil blev sprængt i luften her til aften i Malmø. Bilen stod parkeret uden for politistationen på Sallerupsvägen i Malmø. Ingen mennesker kom til skade.

De to personer er ifølge Kvällposten sat i forbindelse med attentatet og blev anholdt i deres hjem. Politiet vil endnu ikke bekræfte anholdelserne.

Tidligere på aftenen sagde politiet, at de ledte efter en enkeltstående person, og at de regnede med, at det også var et enkeltstående tilfælde, eftersom der ikke har været trusler forud for attentatet.

Politibilen blev kraftigt ødelagt ved angrebet.

»Hele højresiden af bilen er sprængt«, siger et vidne til det svenske dagblad Expressen.

»Vi leder efter en person, som vidner har set løbe fra gerningsstedet«, siger Fredrik Bratt fra politiet til avisen før, at de to anholdelser skete.

Politiet har fortsat afspærret et større område rundt om gaden, og ekstra politi og sprængningseksperter er tilkaldt.

Fra politisk hold var der bestyrtelse over angrebet, og souschefen ved Malmøs politi, Mats Karlsson, skriver på de sociale medier, at »grænsen er nået. Samfundet må markere sig mere tydeligt for at få standset disse vanvittige personer«, skrev vicepolitichefen på de sociale medier

Også Moderaternas Tobias Billström var ude med en kraftig fordømmelse. »Det er en uhørt alvorlig udvikling.

Opdateres.