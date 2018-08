Politi tilkaldt fra hele Sverige: Frygter ballade i Stockholm i dag

Stockholm er med god grund på den anden ende. Svensk politi opfordrer til, at man ikke tager bilen ind til byen, og beredskabet er højnet til samme niveau som under tidligere præsident Barack Obamas besøg i 2013. De svenske myndigheder har nemlig givet mindst 134 tilladelser til offentlige møder og demonstrationer, der alle finder sted i hovedstaden i dag.

Selvom arrangementerne spænder bredt og indbefatter både kultur- og sportsarrangementer, koncerter, møder og demonstrationer, så er særligt sidstnævnte vigtige. Det snarlige svenske Riksdagsvalg den 9. September trænger sig på, og flere af arrangementerne er da også en del af valgkampen op til valget, mens andre er demonstrationer arrangeret af henholdsvis den yderste venstre- og højrefløj.

Den Nordiske Modstandsbevægelse, en nynazistisk og ekstremt indvandringskritisk bevægelse på den yderste højrefløj, har fået tilladelse til at starte på Kungsholmstorg klokken 13 og gå ad en fastlagt rute på Kungsholmen. Den nynazistiske bevægelse har fået lov til at samle 3000 demonstranter til turen gennem Stockholms gader.

På den modsatte ende af det politiske spektrum befinder Revolutionær Kommunistisk Ungdom sig. De har ligeledes fået lov til at demonstrere i dag, men med et mere beskedent antal demonstanter, 50 deltagere der går fra Norra Bantroget klokken 14, skriver Aftonbladet.

Grundet de mange arrangementer har Den Nordiske Modstandsbevægelse dog ikke fået den rute, de gerne ville have, og derfor har de ansøgt om lov til at lave endnu en demonstration den 1. september. Ansøgningen vil, ifølge Ekstra Bladet, blive behandlet efter weekenden.

Når grupperinger fra hver sin politiske yderfløj demonsterer samme dag, er det ikke utænkeligt, at det kan føre til moddemonstrationer og konfrontationer. Aktørerne taget i betragtning udelukker politiet da heller ikke, at der kan være nogle, som har tænkt sig at udøve vold.

»Vi har politiske aktiviteter, der repræsenterer ekstreme holdninger på begge sider. Vi tager højde for, at de kan mødes i moddemonstrationer,« siger stedfortrædende kommandochef i politiet, Carolina Paasikivi, fiølge Ekstra Bladet til det svenske nyhedsbureau TT.

Yderpartierne forventes at stjæle stemmer

Indvandring er et glohedt emne i den svenske valgkamp, og det kommende septembervalg står til at ændre det politiske landskab i Sverige, hvor det forventes, at yderpartierne, såsom det indvandringskritiske Sverigedemokraterne, vil stjæle stemmer fra de mere etablerede midterpartier, heriblandt regeringspartiet Socialdemokraterne.

På nuværende tidspunkt er det dog kun det største af de borgerlige partier, Moderaterne, og Kristendemokraterne der på forhånd ikke vil afvise at regere Sverige i minoritet med passiv støtte fra Sverigedemokraterne. Det skriver DR.