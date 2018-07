Politi sigter Texas-mor med narkogæld for salg af syvårig søn

Corpus Christi. En mor fra den amerikanske delstat Texas er blevet sigtet for at have solgt sin syvårige søn for at kunne betale en narkogæld.

Det oplyser myndighederne i staten.

Den 29-årige kvinde blev anholdt i sidste uge.

Af en politirapport fremgår det, at kvinden har forklaret, at hun og hendes kæreste skyldte penge for stoffer, og at drengen blev overdraget til en kvinde for 500 dollar. Når papirarbejdet vedrørende forældremyndigheden var underskrevet, skulle der angiveligt betales yderligere 700 dollar.

Imens har en kvinde ifølge lokalavisen The Corpus Christi Caller-Times fortalt efterforskere, at hun købte drengen for 2500 dollar - svarende til godt 15.000 kroner.

Det var i forbindelse med en ransagning af et hus i byen Corpus Christi i en sag om narko, at betjente fandt den syvårige dreng.

I forbindelse med ransagningen blev både en kvinde og en mand anholdt.

Ifølge myndighederne var den 29-årige mor også i gang med at sælge sine to døtre på henholdsvis to og tre år.

/ritzau/AP