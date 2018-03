Politi sigter Sarkozy for ulovlige pengebidrag fra Gaddafi

Paris. Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy er onsdag blevet sigtet for korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Sarkozy mistænkes for i 2007 at have modtaget millioner af euro i ulovlige valgkampbidrag fra Libyens daværende leder, Muammar Gaddafi.

Efter fem års efterforskning og to dage med afhøring af den tidligere præsident vurderede dommere onsdag, at de har tilstrækkeligt med beviser til at sigte den 63-årige, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han benægter, at han fik ulovlige bidrag til sin valgkamp. Anklagen om den libyske forbindelse har han betegnet som "grotesk", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

