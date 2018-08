Politi på Mallorca lukker stor illegal skildpaddefarm

Barcelona. Spansk politi har under en operation lukket Europas største illegale farm med skildpadder og landskildpadder. Over 1100 skildpadder blev beslaglagt under operationen - deriblandt flere stærkt truede arter.

Politiet har anholdt to tyske mænd, som er mistænkt for at have ledet farmen på ferieøen Mallorca. Desuden er den spanske ejer af en eksotisk dyreforretning i Barcelona blevet anholdt. Ifølge en pressemeddelelse fra politiet solgte butikken dyr fra den lukkede farm.

Yderligere to tyskere og en spanier, som er under mistanke i sagen, er ved at få deres forhold undersøgt.

- Politiet ransagede farmen, som var langt større end først antaget. Farmen havde som mål at få udviklet skildpaddeavl til en industri, hedder det i politiets pressemeddelelse.

- Farmen ligger nær byen Llucmajor på den sydlige del af middelhavsøen.

Politiet fandt 62 forskellige arter på stedet - deriblandt 14 af verdens mest truede arter fra blandt andet Madagascar, Vietnam og Kína. Politifolkene fandt over 750 æg på stedet.

Næsten alle skildpadder er truede. Deres æg anses for at være en delikatesse, og skildpadderne dræbes også for deres kød, hud og skjold.

De tre anholdte i sagen ventes at blive tiltalt for smugling af truede dyrearter og hvidvaskning af penge.

/ritzau/AFP