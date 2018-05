Politi finder 72 tasker med penge hos malaysisk eksleder

Den malaysiske eks-premierminister Najib Razak er kommet i problemer, siden han mistede magten i sidste uge.

Malaysisk politi konfiskerede sent torsdag 72 tasker fyldt med smykker og penge i den tidligere premierminister Najib Razaks ejendomme.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Også 284 kasser med luksushåndtasker blev konfiskeret.

Najib Razak, der uventet tabte parlamentsvalget i Malaysia i sidste uge, er blevet beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1Malaysia Development (1MDB).

Her satte Najib Razak sig selv som bestyrelsesformand.

Initiativet har begravet sig selv i en gæld på flere milliarder dollar. Imens lyder anklagerne på, at næsten 700 millioner dollar af initiativets penge er endt på Najib Razaks bankkonto.

Najib Razak, hvis fulde navn er Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, nægter at have gjort noget ulovligt. Han også blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering har foretaget.

Konfiskeringerne fredag blev foretaget i ejendomme, der er tilknyttet undersøgelser af 1MDB-initiativet.

Najib Razak trak sig lørdag som formand for partiet Umno og leder af koalitionen National Front med omgående virkning.

På grund af efterforskningen af ham har han fået udrejseforbud.

Den tidligere premierminister skriver på det sociale medie Twitter, at han respekterer forbuddet mod at forlade landet.

- Jeg er blevet informeret om, at Malaysias immigrationsdepartement ikke vil tillade min familie og mig at rejse ud af landet. Jeg respekterer anvisningerne og vil blive i landet, skriver han.

92-årige Mahathir Mohamad har overtaget magten i Malaysia efter Najib Razaks nederlag i sidste uge. Han har bedt politiet om at genåbne sagen mod Najib Razak og sendt landets justitsminister på orlov.

Justitsministeren mistænkes for at have hjulpet med at dække over Najib Razaks korruptionsskandale.

/ritzau/

Kilde: Trump vil indskrænke mulighed for abortrådgivning

USA's sundhedsministerium forventes at ændre statsstøttede klinikkers mulighed for at informere om abort.

Står det til Trump-administrationen, skal statsstøttede klinikker, der rådgiver om familieplanlægning, ikke længere kunne diskutere abort med kvinder eller uddele information om abort.

Det siger en højtstående, unavngiven embedsmand i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP.

Forslaget forventes at blive præsenteret af det amerikanske sundhedsministerium fredag.

Det er ikke første gang, at Trump-administrationen fratager amerikanskstøttede klinikker og organisationer muligheden for at informere kvinder om abort.

En af Donald Trumps første handlinger som præsident var at genindføre den såkaldte Global Gag Rule - eller mundkurvspolitikken.

Global Gag Rule blev indført af præsident Ronald Reagan og er siden på skift afskaffet af demokratiske præsidenter og genindført af republikanske.

Den betyder et forbud mod, at amerikansk udviklingsbistand i hele verden bliver brugt til at støtte adgang til abort eller rådgivning om familieplanlægning.

Derudover må ingen ikke-amerikanske organisationer, som modtager amerikanske midler, udøve, informere eller henvise kvinder til at få en abort.

USA havde hidtil givet over 600 millioner dollar årligt til prævention og familieplanlægning.

Det amerikanske sundhedsministerium har et budget på omkring 6300 milliarder kroner og beskæftiger over 80.000 mennesker.

/ritzau/

Kilder: Kina tilbyder stor reduktion af USA's handelsunderskud

USA's præsident, Donald Trump, har dog ikke store forventninger om succesfulde forhandlinger med Kina.

Kina har tilbudt USA en bred palet af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar om året.

Det oplyser unavngivne kilder med kendskab til tilbuddet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tilbuddet er ifølge kilderne blevet leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Formålet med mødet er at forhindre en ulmende handelskrig mellem de to lande, efter at USA har indført nye og omstridte toldsatser på importerede varer.

En af Reuters' kilder oplyser, at det kinesiske tilbud blandt andet vil komme den amerikanske flyproducent Boeing til gode.

Boeing er USA's største eksportør, og en tredjedel af virksomhedens fly bliver i forvejen solgt til kinesiske kunder.

USA's præsident, Donald Trump, har dog ikke store forventninger om frugtbare forhandlinger med Kina. Ifølge præsidenten mister USA 500 milliarder i handlen med Kina hvert år.

- Vil de (forhandlingerne, red.) blive succesfulde? Jeg tvivler på det. Årsagen er, at Kina er blevet meget forkælet. EU er blevet meget forkælet, siger Donald Trump under et møde med Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Ligesom Kina er EU også bekymret for en kommende handelskrig med USA.

Derfor har unionen erklæret sig parat til at forhandle om liberalisering af handlen med USA.

Det vil ske på betingelse af, at USA's præsident, Donald Trump, fritager de europæiske lande for højere told på stål og aluminium.

Donald Trump har indført told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

Tolden skal især ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked, men den truer også med at udløse en handelskrig mellem USA og EU.

Indtil videre er EU midlertidigt undtaget for de nye toldsatser frem til 1. juni.

/ritzau/Reuters

Nato-chef roser Trump for opsang til medlemslande

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener, at Donald Trumps lederskab har haft "reel indflydelse".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er helt på linje med USA's præsident, Donald Trump, der mener, at forsvarsalliancens medlemmer bør bidrage mere til forsvarsbudgettet.

Nordmanden roser blandt andet præsidenten for hans "lederskab i forbindelse med forsvarsudgifterne, fordi det er meget vigtigt, at vi alle bidrager mere til vores fælles sikkerhed".

Donald Trump sagde ifølge det norske nyhedsbureau NTB torsdag, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

Det er en fordobling af det fælles mål, som mange lande, inklusive Danmark, har svært ved at nå.

Ifølge Jens Stoltenberg har Donald Trumps pres på alliancens medlemmer "haft en reel indflydelse". Det kan ifølge generalsekretæren ses, fordi alle lande er begyndt at bruge flere penge på forsvar.

- Det er vigtigt, fordi vi lever i en stadigt mere uforudsigelig verden, og så har vi brug for et stærkt Nato. Og vi er nødt til at investere mere i vores fælles sikkerhed, siger Stoltenberg.

Donald Trump advarede på torsdagens møde med Jens Stoltenberg om, at han vil "håndtere" de Nato-lande, der ikke bidrager nok til alliancen.

Han udpegede blandt andet Tyskland som et af de lande, der ikke lever op til forpligtelserne.

/ritzau/dpa

USA godkender ny medicin mod kronisk migræne

En nyt produkt mod migræne, der er blevet godkendt i USA, skal sprøjtes ind under huden en gang om måneden.

Et helt nyt middel mod kronisk migræne er torsdag blevet godkendt i USA.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har således sagt god for produktet Aimovig, der fungerer som en månedlig indsprøjtning.

Produktet forventes at være det første i en ny række af langtidsvirkende midler mod migræne. Yderligere tre ventes at blive godkendt senest næste år, og flere piller mod migræne er også ved at blive testet.

I dag er piller, der oprindeligt er til epileptikere, samt brug af Botox blandt behandlingerne mod migræne. Mange fravælger dem dog, fordi de ikke har nogen stor effekt eller på grund af bivirkningerne.

Det nye produkt Aimovig sprøjtes ind under huden en gang om måneden og forventes at koste 6900 dollar om året uden forsikring.

Det er Amgen, der har hovedsæde i Californien, og den schweiziske medicingigant Novartis AG, der har udviklet Aimovig.

Under forsøg med produktet oplevede patienter i gennemsnit, at antallet af dage med migræne faldt fra otte om måneden til fire om måneden.

For at sammenligne modtog en række personer også indsprøjtninger, som ikke indeholdt det nye produkt. De oplevede i gennemsnit to færre migrænedage om måneden.

Ifølge Amgens forskningsleder, Sean Harper, oplevede nogle patienter, at deres migræne helt forsvandt.

Aimovig og de øvrige midler mod migræne, der er i produktion, fokuserer på et stof ved navn CGRP. Mængden af CGRP i blodet stiger under et migræneanfald, hvilket er med til at forårsage symptomerne.

Symptomerne ved migræne kan være voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, lysoverfølsomhed og synsforstyrrelser.

Det er endnu ikke blevet testet, hvad effekten af Aimovig er, hvis man bruger det over en længere periode.

/ritzau/AP