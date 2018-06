Politi: Fem personer dræbt og flere sårede af skud på avis i USA

En mistænkt er blevet anholdt efter en skudepisode i avisen Capital Gazettes redaktionslokaler i Annapolis i Maryland en times kørsel fra Washingtion D.C.

Politiet i Annapolis har netop holdt en kort pressekonference, hvor man bekræfter, at der er mindst fem dræbte ved skyderiet.

Ifølge politiet er situationen overstået, gerningsmanden blev anholdt uden en skudveksling med politiet og bygningen er blevet finkæmmet for eventuelle andre gerningsmænd eller sprængladninger.

Politiet beskriver gerningsmanden som en »hvid mand«, men man har ikke identificeret manden endnu. Gerningsvåbnet beskrives som et »langt« våben, men det er endnu ikke fastslået præcis hvilken type våben, der er tale om.

Avisen Capital Gazette har udsendt et tweet, hvor de rapporterer om skudepisoden i deres egne redaktionslokaler. Avisen melder ud over de fem dræbte om adskillige alvorligt sårede. Ifølge de amerikanske myndigheder er der mindst tre sårede.

Five people were killed and several others were “gravely injured” in a shooting at the Capital Gazette office, according to police. A shooter is in custody. https://t.co/ZTw7BuaNAk — Capital Gazette (@capgaznews) 28. juni 2018

Baltimore Sun, som ejer avisen i Annapolis newspaper, fortæller, at det var en journalist, der fortalte dem om skyderiet.

En praktikant på avisen, Anthony Messenger, har tidligere udsendt et tweet om hjælp.

»Aktiv skyder på 888 Bestgate please hjælp os,« lød det kort.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) 28. juni 2018

Skyderiet begyndte ifølge Fox 5 omkring klokken 14.30 lokal tid.

En kriminal- og retsreporter på Capital Gazette har udsendt tweet om skyderiet, og han skriver, at gerningsmanden »skød gennem glasdøren ind til kontoret og åbnede ild mod flere ansatte«.

»Jeg kan ikke sige meget mere og ønsker ikke at erklære nogle døde, men det er slemt,« skriver han.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. juni 2018

»Der er ikke noget værre end at høre folk blive skudt, mens du gemme dig under dit skrivebord og så høre gerningsmanden lade igen.«

Guvernøren i Maryland. Larry Hogan, har udsendt tweet og advaret folk om at nærme sig gerningsstedet.

»Helt knust over at høre om tragedien i Annapolis,« skriver han.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28. juni 2018

En talsmand fra politiet, Ryan Frashure, siger ifølge CNN, at »vi forsøger at minimere antallet af dræbte«.