Politi evakuerer 1450 i London efter gasudslip

Et massivt udslip af gas i nærheden af Charing Cross station i London fik tirsdag morgen myndighederne til at lukke stationen, og politiet evakuerede hundredvis af mennesker fra nærliggende bygninger, oplyser brandvæsnet og politiet.

Læs også Nattelivsborgmester i London: »Nogle mennesker tror, at jeg hopper i et superheltekostume ved midnat«

- Omkring 1450 mennesker er evakueret fra et nærliggende hotel og en natklub, siger en talsmænd for brandvæsnet.

Både politi og brandfolk er sat ind for at reparere den ødelagte gasrørledning i Craven Street off Strand, WC2, hvor der blev slået alarm to timer efter midnat (klokken 3.00 dansk tid).

Læs også Har Trump ret? Sover britisk politi i timen?

En snes brandfolk er på stedet, hvor der er målt en stor mængde af naturgas i atmosfæren.

Uheldet har skabte forstyrrelser i dele af togdriften til og fra London og i den lokale trafik.

/ritzau/Reuters