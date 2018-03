Politi anholdt teenager med riffel og 100 patroner uden for skole i Texas

En 17-årig dreng fra Dallas-området i den amerikanske delstat Texas blev tirsdag anholdt af politiet, som fandt ham siddende i sin bil uden for en high school med våben og ammunition.

Drengen var i besiddelse af en riffel, 100 patroner og en maske, da han blev anholdt uden for en high school.

Det oplyser det lokale politi i byen Rowlett torsdag.

Teenageren havde en halvautomatisk riffel og 100 patroner i bilen, da han blev anholdt for brud på våbenloven og besiddelse af narkotika.

Polititalsmand Cruz Hernandez fortæller, at en betjent opdagede den 17-årige, da betjenten patruljerede nær Rowlett High School tirsdag aften, hvor der blev afholdt et sportsarrangement.

»Vi er glade for, at vores betjent hurtigt fik fat på ham,« siger polititalsmanden.

»Han havde våben, ammunition og en maske. Uanset hvad vi forhindrede, ville resultatet af det have været skidt,« tilføjer han.

I en tidligere udsendt erklæring fra politiet i Rowlett fremgår det, at politiet ikke har nogen konkrete beviser, men en betydelig bekymring for, at den 17-årige havde til hensigt at skade nogen.

Polititalsmand Cruz Hernandez nævner samtidig skoleskyderiet i Floria 14. februar, hvor 17 mennesker blev dræbt. Han siger, at det giver anledning til at udvise stor forsigtighed.

Retsdokumenter viser, at en domstol i Dallas har fastsat en kaution på en million dollar - godt 6,1 millioner kroner - for den 17-årige.

Teenageren går ikke på Rowlett High School.

Efter skoleskyderiet i Florida har præsident Donald Trump åbnet for stramninger af lovgivningen. Senest har han opfordret til bedre baggrundstjek, når folk køber våben på internettet samt på våbenudstillinger.

Han vil heller ikke udelukke at støtte et forbud mod angrebsvåben.

Trump har allerede sagt, at han vil hæve aldersgrænsen på landsplan for våbenkøb til 21 år for en række våben.

USA godkender millionsalg af over 200 missiler til Ukraine

USA har formelt godkendt et salg af Javelin-missiler til Ukraine.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium torsdag.

Salget ventes at gøre den ukrainske regerings fjende Rusland vred. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Agenturet for Forsvarssikkerhedssamarbejde (DSCA) oplyser, at Ukraine har bedt præsident Donald Trumps amerikanske administration om tilladelse til at købe 210 missiler og 37 løfteraketter. Det sker for en pris på omkring 47 millioner dollar. Det svarer til knap 288 millioner kroner.

Amerikanske regeringsmedarbejdere og entreprenører vil hjælpe med at transportere våbnene. De vil også træne ukrainske soldater i at bruge dem. Ukrainske styrker kæmper mod et russiskstøttet oprør i den østlige del af landet.

»Javelin-systemet vil hjælpe Ukraine med at opbygge en langsigtet forsvarsevne, således at landet kan forsvare sin suverænitet og territoriale integritet,« oplyser DSCA i en erklæring.

USA og dets vestlige allierede støtter Ukraine i dets kamp for at genforene landet. Det sker, efter at Rusland annekterede Krim-halvøen, og russiske oprørere indtog to østlige industriregioner.

USA har tidligere været forsigtig med at eskalere konflikten yderligere ved at levere avancerede "dødelige" våben til den ukrainske regering, fordi det kan forværre forholdet til Rusland yderligere.

Ikke desto mindre oplyser DSCA i erklæringen:

»Det foreslåede salg af dette udstyr og støtte vil ikke ændre på den grundlæggende militære balance i regionen.«

Hvis ingen i den amerikanske kongres gør indsigelse mod våbensalget, kan Raytheon, der specialiserer sig i forsvarsteknologi, samt våbenproducenten Lockheed Martin begynde at levere våbnene inden for to måneder.

Krisen i Ukraine begyndte ved udgangen af 2013, da den daværende præsident, den prorussiske Viktor Janukovitj, pludselig sagde nej til at skrive under på en handels- og samarbejdsaftale med EU.

Dette udløste et folkeoprør i den ukrainske hovedstad, Kijev, hvorefter Janukovitj flygtede ud af landet.

Det var kort tid derefter, at Rusland annekterede Krim-halvøen.

Anklagere frafalder en sigtelse i sexsag mod pavens rådgiver

Anklagere har ved en indledende høring fredag trukket én blandt flere sigtelser om seksuelle forbrydelser mod den australske kardinal George Pell tilbage.

Det sker forud for en høring mandag, hvor kardinalen skal møde i retten i Melbourne.

Ifølge avisen Herald Sun er en af sigtelserne mod Pell trukket tilbage, fordi anklageren bag er død.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

FAKTA: Sagen mod kardinal George Pell Vatikanets finansminister, australske George Pell, nægter sig skyldig i anklager om seksuelle overgreb.

Det højtstående medlem af den katolske kirke George Pell skal på mandag møde i retten i Melbourne og svare på spørgsmål i en sag, hvor han er beskyldt for flere tilfælde af seksuelle overgreb.

Selv nægter han alle anklager og kalder sagen for en "heksejagt" mod ham.

Bliv klogere på sagen her:

Den australske kardinal George Pell er tiltalt for "historiske seksuelle forbrydelser" mod "flere" formodede ofre. De præcise anklager er ikke offentliggjort.

George Pell afviser alle anklager mod ham.

Sagen mod ham begyndte 26. juli sidste år ved en domstol i den australske millionby Melbourne.

Næste høring er mandag 5. marts.

Høringerne er ikke formelt set en del af selve retssagen, der fortsat kan nå at blive droppet, hvis grundlaget vurderes at være for tyndt.

En eventuel retssag vil formentlig først blive holdt i slutningen af 2018 eller i begyndelsen af 2019.

I Australien er der ingen forældelsesfrist i sager om seksuelt misbrug. Kilder: The Australian og nyhedsbureauet AAP. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Den 76-årige, der er en af pave Frans' nærmeste rådgivere, skal svare på spørgsmål i en sag, der ifølge politiet omhandler »historiske sigtelser om seksuelle forbrydelser«

De nøjagtige detaljer i anklageskiftet er ikke blevet offentliggjort. Det står blot klart, at sagen omfatter »flere sagsøgere«.

Høringen på mandag er startskuddet til fire ugers høringer, der skal afgøre, om der findes nok beviser for at gå videre med sagen.

I løbet af den næste måneds høringer kan der indkaldes op mod 50 vidner.

George Pell, der tidligere har været ærkebiskop i både Sydney og Melbourne, optrådte også til indledende høringer i henholdsvis juli og oktober sidste år.

I juni oplyste australsk politi, at kardinalen, der fungerer som Vatikanets økonomichef, var blevet indkaldt for retten som følge af »historiske seksuelle lovovertrædelser«, der angiveligt har fundet sted for mange år siden.

Politiet oplyste desuden, at der er tale om »flere personer«, som beskylder George Pell for seksuelle overgreb.

Da sagen blev offentligt kendt, indkaldte Pell til et pressemøde i Vatikanet, hvor han afviste alle anklager mod ham og kaldte sagen en »heksejagt«.

»Disse sager har nu været efterforsket i to år. Der har været læk til medierne. Det har været et karaktermord uden ophør,« sagde han i juni.

I fire år har en uafhængig undersøgelseskommission gransket omfanget af misbrugssager i den katolske kirke i Australien, og hvordan kirken har håndteret sagerne.

Blandt konklusionerne er, at syv procent af alle præster i perioden fra 1950 til 2010 menes at have misbrugt børn seksuelt.

Det skriver nyhedsbureauet AAP.

Et af de steder, hvor det har stået værst til, er i George Pells hjemby, Ballarat.

Pell var selv præst i Ballarat i 1970'erne og 1980'erne.

I dag er han nummer tre i den katolske kirkes hierarki.

Medie: Tour de France siger au revoir til kyssepiger

I årtier er cykelryttere i Tour de France blevet hyldet på podiet med kys fra piger efter hver etape.

Men ifølge den britiske avis The Times er det nu slut med kys til etapevindere og løbets førende ryttere.

Ledelsen bag verdens største etapeløb vil nemlig gå i fodsporene på blandt andet Vuelta a España. Det spanske løb besluttede sidste år at sløjfe kyssepiger som det første Grand Tour-løb.

Cykelløb verden over er ofte blevet beskyldt for at være sexistiske i udtrykket på grund af de letpåklædte kvinder.

Det har ikke hjulpet på kritikken, at der flere gange er opstået situationer, hvor pigerne er blevet genstand for kontroverser.

Blandt andet da den senere verdensmester Peter Sagan i 2013 klemte en kyssepige på numsen, mens hun leverede et kindkys til vinder af løbet Fabian Cancellara.

Men også andre steder i sportsverdenen er der taget affære mod letpåklædte kvinder til store begivenheder.

Fra i år er det for eksempel slut med at se kvinder iført en begrænset mængde tøj i startområdet i forbindelse med Formel 1-grandprixer. Det meddelte Formel 1 i januar.

»Denne praksis flugter ikke med værdierne i vores brand, og den er helt klart i modstrid med nutidens sociale normer,« sagde Sean Bratches, der er direktør for kommercielle anliggender i Formel 1, tidligere i år.

I Storbritannien har Det Professionelle Dartforbund, PDC, fjernet kvinder, der følger spillerne ind.

Tour de France begynder i Noirmoutier 7. juli.

