Politi anholder hovedmistænkt bag bombe i russisk supermarked

Moskva. En person, der menes at have planlagt og udført et bombeangreb i et supermarked i den russiske storby Sankt Petersborg onsdag, er anholdt.

Det oplyser den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Manden blev anholdt lørdag, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om den mistænkte eller om anholdelsen. Det fremgår heller ikke, hvad motivet bag angrebet kan have været.

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for eksplosionen. Det skriver gruppens nyhedsbureau, Amaq.

- Angrebet, der var målrettet et indkøbscenter i Sankt Petersborg onsdag blev udført af en gruppe tilknyttet Islamisk Stat, hed det sent fredag aften i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ingen mennesker blev dræbt ved angrebet, men mindst 13 mennesker blev såret i eksplosionen onsdag aften. En af dem var en gravid kvinde. Alle er siden blevet meldt uden for livsfare.

Der var tale om en hjemmelavet bombe med 200 gram sprængstof. Den var fyldt med metaldele for tilsyneladende at kunne gøre størst mulig skade.

Eksplosionen fandt sted onsdag omkring klokken 20.30 i et supermarked tilhørende kæden Perekrestok.

I en tale til hjemvendte soldater fra Syrien sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag, at eksplosionen var et terrorangreb.

/ritzau/Reuters