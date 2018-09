Polen indtager pinebænken på EU-møde om mangel på demokrati

Polen er i skudlinjen på et møde tirsdag i Bruxelles, hvor de øvrige EU-lande vil bore i, om landet har tænkt sig at rette ind og følge en mere demokratisk kurs.

EU-Kommissionen har påpeget en række problemer med retsstatens principper i Polen. Den svenske EU-minister, Ann Linde, kalder situationen alvorlig.

»Jeg håber virkelig, at vi efter disse spørgsmål til Polen, som sikkert bliver endnu skarpere, kommer til at se en ændring i Polen, og at landet faktisk vil følge de anbefalinger, som kommissionen kommer med,« siger Linde.

Kritikken mod Polen retter sig specielt mod store juridiske reformer af forfatningsdomstolen.

Polen er ikke det eneste land, der ifølge forskellige EU-institutioner har problemer med at leve op til unionens demokratiske spilleregler.

I sidste uge stemte et stort flertal i Europa-Parlamentet for, at man indleder en proces mod Ungarn for brud på retsstatens principper.

Ungarns regering har via en talsmand sagt, at der er tale om urimelige angreb og fornærmelser mod ungarerne. Han siger, at det hele bunder i en dyb uenighed om migration.

»Det stemmer jo ikke overhovedet. Det er meget konkrete sager, hvor både Ungarn og Polen ikke følger reglerne. Det har intet med migration at gøre,« siger Sveriges EU-minister, Ann Linde, før et møde i Bruxelles med EU-lande om blandt andet problemerne i Polen.

Under tirsdagens møde i Bruxelles drøfter landene også det kommende budget, og herunder om man skal tilbageholde EU-finansiering til et land, hvis det ikke lever op til unionens demokratiske grundsøjler.

Både Polen og Ungarn kritiserer forslaget. De henviser til, at det aktuelle forslag er alt for vagt formuleret.

»Det vil være paradoksalt, hvis forordningen, der skal beskytte retsstatsprincipperne, ikke selv er i overensstemmelse med retsstatens principper,« siger Polens EU-minister, Konrad Szymanski.

Ungarn istemmer. Den ungarske EU-minister, Szabolcs Takacs, mener, at det aktuelle forslag er for subjektivt. Det vil ramme helt tilfældigt.

»Naturligvis er vi enige i, at retsstatsprincipperne er gældende for vores union. Men forslaget er meget vagt. Det er overforenklet,« siger Takacs, som mener, at der "skal arbejdes meget mere med det".

Flere af de øvrige lande, herunder Grækenland, gav udtryk for, at ideen om at koble retsstatsprincipper og EU-støtte var god.

/ritzau/