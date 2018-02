Pilfinger slap skidt fra angreb på historisk hær

Tommelfingeren overlevede godt 2.300 års jordskælv og oversvømmelser. Den klarede så ikke mødet med en baseballfan på vej fra fest – hvad enten det nu skyldtes hans selfie eller ej, skriver avisen The Inquirer i Philadephia.

Baggrunden er den, at Franklin Institute i den amerikanske storby siden september haft fint besøg: Museet præsenterer et udvalg af de berømte kinesiske krigere i lertypen terracotta fra Qin Shi Huangs regeringstid.

Krigerne blev malet efter alle kunstens regler i år 209 f.Kr. og begravet som en art livvagt for den afdøde kejser. Et par af de mandshøje dukker blev så fundet af lokale landmænd i 1974 og fik snart følge af 6.000 andre krigere plus akrobater og musikere og et hav af heste.

Hæren af krigere og underholdere står helt tæt i fire sænkninger a la skyttegrave på omkring syv meters dybde og indgår i et gigantisk gravsted på op mod 100 kvadratkilometer i alt. Selve kejserens sidste hvilested og store dele af det øvrige område er endnu ikke gravet ud.

Arbejdet blev ifølge en samtidig historiker udført af 100.000 mand og inkluderede 100 floder af kviksølv. De aktive kunstnere og gravere i sin tid skulle ikke kunne afsløre skattenes beliggenhed og blev derfor henrettet efter endt arbejde.

Man anså i mange år historien om de giftige floder for et usandsynligt rygte – men da forskere testede den lukkede grav i 2001, fandt man rent faktisk en koncentration af kviksølv på 100 gange normalen.

Historikeren skriver også om et sindrigt ­system af krigere med ladt armbrøst rettet ­direkte mod eventuelle indtrængere. Så hvis den nysgerrige eftertid vover sig ind, er det på eget ansvar.

Michael Rohana med baseballkasketten anede ikke noget om den slags. Den 24-årige havde været til fest på Franklin Institute og fået øje på en lukket, men uaflåst dør. Han og nogle venner var så gået ind til udvalget af de udlånte krigere og var stoppet foran en af de kendte kavalerister med hest.

Manden tog også en såkaldt selfie foran kavaleristen og fik med vilje eller ved et uheld knækket en tommelfinger af statuen.

Et overvågnings­kamera fangede det meste af optrinnet. Det samlede selskab bestod af fem herrer med en noget kåd ­adfærd og blev iden­tificeret med moderne metoder. Den unge ­Michael Rohana skulle måske heller ikke have postet et foto af sig selv og tomlen på Snapchat dagen efter.

Gerningsmanden fik under alle omstændigheder besøg af FBI og krøb til bekendelse i ­sofaen sammen med sine forældre, hvor­efter han med røde ører hentede tomlen inde på sit ­værelse.

Altså kan lerkavaleristen nu få hånden fuld igen – mens der venter den unge pilfinger ­et økonomisk efterspil.