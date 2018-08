Pence hylder hjemkomsten af faldne soldater fra Koreakrigen

Honolulu. Hjemkomsten af de jordiske rester af 55 amerikanske soldater, der faldt under Koreakrigen, er et tegn på "konkrete fremskridt" i USA's forhold til Nordkorea.

Det siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, under en ceremoni på militærbasen Hickam Air Force Base på Hawaii ved ankomsten af kisterne med de faldne soldater.

- I dag ved kun Gud, hvem de (soldaterne, red.) er. Men snart vil vi andre også kende deres navne og deres historier fyldt med mod, siger Pence onsdag lokal tid ifølge Fox News.

Det sker med henvisning til, at det vil tage noget tid at få identificeret de jordiske rester af soldaterne.

Udleveringen er en del af en aftale, der blev indgået mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, da de to mødtes ved et historisk topmøde i Singapore i juni.

- Jeg ved, at præsident Trump er taknemmelig for, at leder Kim holdt sit ord, siger Mike Pence, hvis far selv kæmpede i Koreakrigen, der varede fra 1950 til 1953.

- Men i dag er kun begyndelsen. Vores arbejde er ikke færdigt, før alle vores faldne helte er gjort rede for, tilføjer Pence.

Flere end 36.000 amerikanske soldater faldt i krigen mellem Nordkorea, Kina og det daværende Sovjetunionen på den ene side og Sydkorea og USA på den anden side.

Op mod 7700 amerikanske soldater fra Koreakrigen er der fortsat ikke gjort rede for. 5300 af disse forsvandt i Nordkorea.

/ritzau/