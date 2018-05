Pavens økonomichef retsforfølges for »historiske seksuelle lovovertrædelser«

Den australske kardinal George Pell, der er et af Vatikanets mest højtstående medlemmer, bliver stillet for en domstol i mindst tre anklager om seksuelt misbrug.

Det oplyser dommer ved retten i Melbourne Belinda Wallington tirsdag morgen lokal tid.

Australsk politi har tidligere kaldt sigtelserne for "historiske seksuelle lovovertrædelser", men yderligere detaljer om sagen er endnu ikke blevet offentliggjort.

Ifølge avisen Sydney Morning Herald stammer anklagerne fra mere end et offer.

Overgrebene skal have fundet sted ved en swimmingpool i 1970'erne i byen Ballarat, der ligger cirka 120 kilometer nordvest for millionbyen Melbourne.

På det tidspunkt arbejdede den i dag 76-årige økonomichef i Vatikanet som præst i området, skriver avisen.

George Pell er det mest højtstående medlem af den katolske kirke, der anklages for seksuelle overgreb.

Selv nægter kardinalen alle anklager og kalder sagen for en "heksejagt" mod ham. Han nægter at udtale sig yderligere, indtil sagen er afgjort.

- For at undgå enhver tvivl vil kardinal Pell erklære sig uskyldig i alle anklager mod ham og fastholde sin uskyld, har hans advokat, Robert Richter, tidligere udtalt til The Daily Telegraph.

Paven har imidlertid givet tilladelse til, at Pell kan holde orlov på ubestemt tid, skriver New York Times.

Flere end 40 betjente og adskillige medier stod klar, da Pell ankom til retten i Melbourne tirsdag.

Demonstranter råbte efter den anklagede, som hurtigt skyndte sig ind i retsbygningen efterfulgt af sin advokat.

De indledende retsmøder mod Pell begyndte 26. juli sidste år.

En eventuel retssag vil formentlig først blive holdt i slutningen af 2018 eller i begyndelsen af 2019.

I Australien er der ingen forældelsesfrist i sager om seksuelt misbrug.

/ritzau/

Trump udsætter afgørelse om EU-straftold til 1. juni

USA udskyder en beslutning om at indføre told på stål og aluminium fra EU til 1. juni, oplyser Det Hvide Hus.

USA udskyder en beslutning om at indføre straftold på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico til 1. juni.

Samtidig er der indgået aftaler med Argentina, Australien og Brasilien. Det samme er tilfældet med Sydkorea. Detaljerne i disse aftaler vil blive færdiggjort inden for kort tid.

Det bekræfter Det Hvide Hus ifølge flere amerikanske medier.

- I alle disse forhandlinger er administrationen fokuseret på kvoter, der vil begrænse importen, forhindre omskibning og beskytte den nationale sikkerhed, oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP.

AP skriver videre, at en udsættelse af beslutningen forhindrer en potentiel handelskrig med Europa, mens USA forbereder sig på højspændte forhandlinger med Kina om handel i denne uge.

Donald Trump indførte i begyndelsen af marts en straftold på 25 procent på stål og ti procent på aluminium, men undtog Canada, Mexico, Brasilien, EU, Australien og Argentina midlertidigt.

Han begrundede straftolden med, at det er nødvendigt for at beskytte amerikanske metalproducenter mod uretfærdig konkurrence samt for at styrke den nationale sikkerhed.

Præsident Donald Trump havde givet EU og de andre allierede frem til 1. maj amerikansk tid til at prøve at forhandle sig fri af tolden. Eller måske til en mildere version

De midlertidige fritagelser udløber tirsdag klokken 06.01 dansk tid.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, har ikke lagt skjul på sin forvirring over processen.

- Vi ved ikke rigtig, hvad denne her tidsfrist betyder, og om det bare er en dato for, hvornår Trump vil gøre status over, hvordan landet ligger. Vi ved ikke, hvad de forventer sig af os, sagde Malmström til det svenske nyhedsbureau TT i slutningen af marts.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og andre har påpeget, at selv hvis EU går fri, så bliver verden ramt, hvis USA indfører en brandtold, der rammer skævt på lande og produkter.

Og vælger USA at indføre straftold på varer fra EU, har unionen allerede forberedt en række modtræk i form af mulig told på varer som peanutbutter, Levis-jeans og Harley Davidson-motorcykler.

Varerne synes at være nøje udvalgt til at ramme amerikanske delstater, hvor det kan gøre politisk ondt på Trump og Det Republikanske Parti.

/ritzau/

USA: Israels beviser for Irans atomprogram er overbevisende

Israels dokumentation for, at Iran har et hemmeligt atomprogram, er overbevisende, siger Det Hvide Hus.

Israels dokumentation, som viser, at Iran har et hemmeligt atomprogram, er "overbevisende".

Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring, efter at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, mandag sagde i en tv-tale, at landet har nye og afgørende beviser for, at Iran har skjult atomvåbenaktiviteter.

- Disse fakta er i overensstemmelse med det, som USA længe har kendt til: At Iran har haft et robust og hemmeligt atomvåbenprogram, som det fejlagtigt har forsøgt at skjule for verden og dets eget folk, udtaler Det Hvide Hus.

Samtidig fortæller USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, som for nylig var på besøg i Israel, at han blev informeret om de nye beviser af Netanyahu søndag.

- Jeg har haft kendskab til dette i et stykke tid, og vi diskuterede det, da vi mødtes. Jeg ved, at mange snakker om, at dokumentationen ikke er ægte, men det er den, siger han.

Mike Pompeo tilføjer, at USA fortsat er ved at gennemgå beviserne.

Ifølge premierminister Benjamin Netanyahu har Iran flyttet sit atomprogram til et hemmeligt sted i Teheran, den iranske hovedstad. Det skal være sket i 2017.

Sent mandag aften afviste Irans statslige tv beskyldningerne fra Netanyahu og kaldte dem propaganda.

USA's præsident, Donald Trump, skal senest 12. maj beslutte, om han vil trække USA ud af en atomaftale med Iran.

Han har på forhånd sagt, at han synes, at det er en dårlig aftale for USA og omverdenen og en god aftale for Iran.

Atomaftalen blev indgået i 2015. Den indebærer, at Iran skal afvikle en del af sit atomprogram, mens eksperter fra Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) skal have adgang til de iranske atomanlæg.

Til gengæld er en stribe sanktioner mod Iran ophævet.

/ritzau/Reuters

Ulveangreb koster over 40 får livet i Sydvesttyskland

En ulv har dræbt 32 får i et angreb i Bad Wildbad. Andre får er druknet i en flod i deres forsøg på at flygte.

Mindst 40 får er døde i det, der ligner et ulveangreb i det sydvestlige Tyskland.

Det oplyser lokale myndigheder mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Fåreavler Anette Wohlfahrt fortæller, at synet af en mark i lokalsamfundet Bad Wildbad vækkede "rædsel", efter at en ulv tilsyneladende havde dræbt 32 får.

Adskillige andre får er druknet i en nærliggende flod i deres forsøg på at flygte, mens flere andre får måtte aflives på grund af skader.

Myndighederne mener, at en enkelt ulv står bag blodbladet. Dog mangler de fortsat at efterforske angrebet yderligere for at kunne udelukke, at en ulveflok var involveret.

Indtil de senere år var ulven næsten uddød i Tyskland, men myndigheder har arbejdet med at omfordele rovdyrene over hele landet. Det er sket med stor modvilje fra landmænd, som frygter for deres dyr.

Ifølge dpa er der omkring 800 ulve i Tyskland.

Angrebet har pustet nyt liv i ulvedebatten i Tyskland. Også i Danmark er debatten højaktuel.

Således blev en ulv skudt og dræbt på en mark ved Ulfborg i Vestjylland for godt to uger siden.

Det var mandag den 16. april om eftermiddagen, at ulven blev skudt.

Senere samme dag anholdte politiet en 66-årig mand fra lokalområdet. Han er sigtet for at have overtrådt jagtloven. Manden nægter sig skyldig.

Ulvedrabet har givet genlyd på Christiansborg. Socialdemokratiet er med opbakning fra Dansk Folkeparti således klar til at spærre de vilde ulve, der er indvandret til Danmark, inde eller sende dem til andre lande med mere plads.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har erklæret sig på samme kurs.

Men ulven er fredet ifølge EU's habitatsdirektiv. Dermed er det altså EU, der bestemmer, hvor langt de danske politikere må gå for at gribe ind mod ulven.

Bengt Holst, der er videnskabelig direktør i Københavns Zoo samt formand for Det Dyreetiske Råd, har i debatten advaret mod at gøre den vilde ulv til et dyr i en zoologisk have.

- Der er desværre skabt en hetz mod ulven, som ikke er særlig fremmende for måden at behandle ulven på. Jeg synes, at man kommer til at handle i panik, hvilket det her forslag er et udtryk for, har han tidligere udtalt.

Han mener, at politikere bør slå koldt vand i blodet og snarere gå ind med en informationskampagne.

/ritzau/

Pornostjerne sagsøger Trump

Stormy Daniels - en kendt pornostjerne - går til retten i USA for at få præsident Trump dømt for bagvaskelse.

Pornostjernen Stormy Daniels eskalerer den strid, hun har med USA's præsident, Donald Trump.

Mandag aften dansk tid skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP, at hun anlægger sag mod Trump for bagvaskelse.

Nyhedsbureauerne citerer retsdokumenter ved en føderal domstol i New York.

Baggrunden for sagsanlægget er en melding, som Trump skrev på Twitter den 18. april.

Her afviste han en tegning, der var lavet af en mand på baggrund af pornostjernens oplysninger fra en begivenhed i 2011, som opspind.

Manden truede hende angiveligt til at tie stille om en påstået sexaffære, hun havde haft med Trump, der dengang ikke var i politik.

- En tegning år senere af en mand, der ikke eksisterer, skrev præsidenten blandt andet og kaldte det for Fake News.

Det finder Stormy Daniels sig ikke i. I sagsanlægget hedder det, at Trumps Twitter-melding er "falsk og bagvaskende".

Udviklingen mandag er det seneste juridiske træk, som kvinden Stephanie Clifford, hendes borgerlige navn, tager mod præsidenten i Det Hvide Hus.

I forvejen arbejder hun på at slippe ud af en tavshedspligt, hun accepterede inden præsidentvalget i 2016 til gengæld for 130.000 dollar. De penge skulle få hende til at tie om det påståede forhold til Trump.

Betalingen blev lavet af Trumps personlige advokat, Michael Cohen.

Den civile retssag ved en føderal domstol i Los Angeles om de 130.000 dollar og tavsheden blev udskudt i fredags, fordi Michael Cohen står over for en kriminel efterforskning i samme sag.

Cohen bad om udsættelsen, efter at FBI for nogle uger siden ransagede hans kontor og bopæl.

FBI søgte ifølge AP om beviser for tavshedsaftalen med pornostjernen.

Cohens forsvarer sagde i retten, at den kriminelle efterforskning, som FBI gennemfører, lapper over med sagen i Los Angeles.

/ritzau/Reuters