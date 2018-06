Paven opfordrer lande til at byde flere flygtninge velkommen

Pave Frans sender en opfordring til verdens lande om at tage imod så mange flygtninge, som de kan integrere i deres samfund.

Det fortalte han journalister på et pressemøde på sit fly på vej tilbage mod Rom efter et besøg i Schweiz.

Alle lande bør tage så mange flygtninge, som landet kan håndtere, lyder hans opfordring.

»Ethvert lands regering må gøre det fornuftige og tage imod så mange flygtninge, som man kan, så mange man kan integrere, uddanne og give arbejde til,« siger pave Frans.

Opfordringen kommer midt i en intens debat om, hvordan EU skal håndtere flygtninge og migranter.

I sidste uge skabte det spændinger, da både Malta og Italien nægtede at tage imod et skib med over 600 flygtninge, indtil Spanien forbarmede sig over dem.

Og i næste uge skal et forslag om behandling af asylansøgninger på centre uden for Europa diskuteres på et topmøde mellem EU's stats- og regeringsledere.

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er blandt en udvalgt skare af regeringsledere, som er indkaldt til et hastemøde allerede søndag, for at forberede topmødet.

Pave Frans har i årevis opfordret verdens lande til at være mere gæstfrie over for dem, der flygter fra krig og fattigdom.

»Vi lever med en strøm af flygtninge, som flygter fra krig og sult,« siger han.

Pave Frans roser både Grækenland og Italien for at være "meget generøse" ved at tage imod mange migranter, som er blevet reddet på Middelhavet.

Paven støtter desuden europæiske forslag om at udvikle arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren i afrikanske lande.

Italien og flere andre EU-lande har skubbet på for et øget udviklingsarbejde i Afrika, så fattige mennesker ikke risikerer deres liv i hænderne på menneskesmuglere i håbet om at nå til et bedre liv i Europa.

/ritzau/AP