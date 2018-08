Paven erkender: Misbrugte børns klager er blevet gemt væk.

Personer, der som børn er blevet seksuelt misbrugt i den katolske kirke, er i lang tid blevet ignoreret, gemt væk eller bragt til stilhed, erkender pave Frans mandag.

I en længere udtalelse om seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke appellerer paven til, at den katolske kirke alle steder gør en indsats for at erkende fortidens overgreb og bekæmper kulturen, hvor den findes i dag.

Paven har skrevet i et åbent brev til katolikker, at alle kræfter sættes ind på at forhindre misbrug og efterfølgende hemmeligholdelse af det.

I brevet kan man læse, at den katolske kirke må »erkende vores fortids synder og fejl«.

Selv om de fleste af de sager om seksuelt misbrug, der er dukket op i USA, "tilhører fortiden", mener pave Frans, at den katolske kirke ikke har forstået omfanget af skaderne, som er blevet udrettet.

/ritzau/Reuters