Partier i USA's senat enes om toårig finanslov

Republikanske og demokratiske ledere i det amerikanske senat er onsdag blevet enige om en toårig budgetaftale dagen før, at USA's offentlige kasser løber tør for penge.

- Lovforslaget er produktet af omfattende forhandlinger blandt Kongressens ledere og Det Hvide Hus, fortæller den republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, Senatet.

- Vi har arbejdet hårdt for at finde fælles grund, og vi er forblevet fokuseret på det amerikanske folk, siger han.

Aftalen indebærer, at der over de næste to år frigives ekstra 300 milliarder dollar til militæret og offentlige programmer.

Læs også Omfattende skattereform er en republikansk triumf

I første omgang vil Det Hvide Hus og Kongressen søge at få forlænget det hidtidige - og midlertidige - budget til 23. marts, så der er tid til at gøre den toårige aftale færdig.

En aftale skal vedtages i både Senatet og Repræsentanternes Hus.

En meget konservativ fløj i Det Republikanske Parti vil med stor sikkerhed stemme imod en toårig aftale i Repræsentanternes Hus. Derfor behøves der demokratiske stemmer, for at budgettet kan blive færdigbehandlet.

Men der blev tidligere onsdag stukket en kæp i hjulet af den demokratiske mindretalsleder, Nancy Pelosi.

Læs også Alle venter på Trump i giftigt opgør om mulig børnelokker i egne rækker

Hun kræver til gengæld for demokratiske stemmer, at Republikanerne i Repræsentanternes Hus binder sig til at løse situationen for flere hundredetusinde unge immigranter - de såkaldte dreamers - der risikerer deportation.

Det har den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, allerede givet løfte om. Pelosi vil have den republikanske formand i Repræsentanters Hus, Paul Ryan, til at give samme løfte.

USA's offentlige kasse løb allerede 20. januar tør. Det betød, at en række offentlige tjenester måtte lukke og medarbejdere sendes hjem uden løn. Men Kongressen besluttede to dage senere en kortvarig forlængelse af det hidtidige budget til 8. februar.

/ritzau/