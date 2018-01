Palæstinensisk teenager skudt og dræbt på Vestbredden

Jerusalem. En palæstinensisk teenager blev onsdag skudt og dræbt af israelske soldater under uroligheder på Vestbredden. Det meddeler palæstinensiske myndigheder i Ramallah.

Det palæstinensiske sundhedsministerium i Ramallah på den israelsk-besatte Vestbred siger, at den 17-årige Musab Firas al-Tamimi, blev skudt i landsbyen Deir Nizam.

Dermed er i alt 14 palæstinensere blevet dræbt, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, i sidste måned anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

En talsmand for det israelske militær siger, at snesevis af palæstinensere deltog i optøjer i Deir Nizam, og at soldater fik øje på en af dem og skød i retning af ham.

En undersøgelse af hændelsen er sat i gang.

Trump-administrationen blev stærkt kritiseret af store dele af det internationale samfund, da USA for nylig anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Trump meddelte, at USA derfor vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas sagde i den forbindelse, at Donald Trump havde mistet sine beføjelser som mægler i fredsforhandlingerne.

120 lande trodsede et par uger senere USA ved at underskrive en FN-resolution, der krævede, at USA skulle ændre beslutningen om Jerusalems status.

/ritzau/AFP