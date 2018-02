Palæstinensisk stenkaster dræbt i sammenstød med Israels hær

Jerusalem/Nablus. En 19-årig palæstinensisk mand har mistet livet efter et sammenstød med den israelske hær under en razzia på den besatte vestbred.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Den unge mand blev dræbt af skud i hovedet i byen Burqin, hvor der blev kastet med sten mod israelske styrker.

Et vidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at omkring 200 palæstinensere var i færd med at kaste sten mod israelske militærkøretøjer, da et skud kunne høres.

Vidnet så herefter en tilskadekommen blive båret mod en bil.

Ifølge nødhjælpsorganisationen Røde Halvmåne blev yderligere fem demonstranter såret af gummikugler.

Hæren har ikke kommenteret dødsfaldet direkte.

I en udtalelse meddeler den, at styrker trængte ind i byen i et forsøg på at finde en mand, som er mistænkt i forbindelse med et drab på en israelsk rabbiner på Vestbredden 9. januar.

Styrkerne reagerede på stenkastningen ved hjælp af ikke-dødelige "oprørs-opløsende midler", som militæret udtrykker det ifølge Reuters.

Siden drabet har hæren ifølge nyhedsbureauet AFP gennemført en række voldelige razziaer i jagten på gerningsmanden.

Hæren oplyser ikke, hvorvidt nogen blev anholdt lørdag.

Spændingerne er steget i området, siden USA's præsident, Donald Trump, i december besluttede at anerkende hele Jerusalem som Israels hovedstad.

Byen rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder.

Siden 1967 har Østjerusalem dog været besat af Israel. Nationen har udråbt den samlede by til sin hovedstad.

Men den israelske annektering er ikke anerkendt af hverken palæstinenserne eller resten af det internationale samfund.

Beslutningen var derfor et brud med årtiers politik om Jerusalems omstridte status.

Særligt blandt palæstinenserne vakte den vrede. De ønsker nemlig, at den østlige del af byen skal være hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Siden er mindst 20 palæstinensere og én israeler dræbt. Det rapporterer Reuters.

