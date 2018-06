På rundtur i Erdogans Istanbul

I Istanbul-bydelen Kasimpasa kalder de bare deres præsident for Tayyip.

Det er i Kasimpasas smalle gader, at Tyrkiets leder gennem 16 år, Recep Tayyip Erdogan, voksede op og trådte sine første politiske skridt. Her er langt størstedelen af indbyggerne slet ikke i tvivl om, at Erdogan vinder endnu en sejr ved søndagens præsident- og parlamentsvalg. Og her er man oprigtigt forundret over, hvorfor vestlige medier og politikere portrætterer deres præsident som en trussel mod Tyrkiets skrøbelige demokrati.

Berlingske er taget på tur i Erdogans fodspor og har mødt nogle af de vælgere, som har gjort Erdogan til Tyrkiets længst siddende leder nogensinde.

På rundtur i bydelen Kasimpasa, hvor Erdogan er vokset op.

Hjemmet

Familien Erdogan havde flere penge end de fleste af naboerne i Kasimpasa i 1980erne, husker Semiha Pagal. Fra sin lille kiosk peger hun op på den øverste etage i den brune bygning overfor. I den ene lejlighed på fjerde sal boede Recep Tayyip Erdogan med sin kone, Emine. I den anden boede hans forældre.

»De var flinke til at dele med os andre. De bød altid på mad eller te,« siger Semiha Pagal, som er 15 år yngre end Tyrkiets 64-årige præsident.

Hun husker, at den unge Erdogan altid var velklædt og tog sig tid til at tale. Hun mødte ham et par gange om ugen, indtil han i 1994 blev valgt som borgmester i Istanbul og flyttede ud af Kasimpasa.

Når hun forklarer, hvorfor hun har stemt på Erdogan ved alle valg, fortæller hun en historie, som Berlingske gang på gang hører fra Kasimpasas indbyggere.

»Inden Erdogan blev borgmester, flød her med skrald i gaderne. Vi havde ikke rent vand. Politiet turde ikke komme herud, fordi der var så meget kriminalitet.«

»I dag har selv de fattigste i Kasimpasa råd til en ny iPhone. Og når de kommer herind i kiosken, køber de Parliament – de dyreste cigaretter, vi har,« siger hun.

Den økonomiske succeshistorie, som Erdogan har skabt i Kasimpasa, gør sig gældende i hele Tyrkiet, siger hun. Siden Erdogan blev valgt som premierminister i 2003 og AK-partiet kom til magten, er Tyrkiets BNP per indbygger steget fra 3.660 dollar til 10.800 dollar ifølge Verdensbanken.

»Tyrkerne forstår godt, hvad Erdogan har gjort for dem, så de skal nok vælge ham igen,« siger Semiha Pagal.

Valget foregår dog midt i en turbulent politisk tid. Tyrkiet har været i undtagelsestilstand siden kupforsøget i 2016. De seneste to år er omtrent 50.000 personer blevet arresteret og mindst 100.000 offentligt ansatte er blevet fyret – mange af dem for at have formodede forbindelser til Gülen-bevægelsen, som AKP-regeringen beskylder for at stå bag kupforsøget. Tyrkiet er ved at blive en autoritær politistat, og Erdogan truer demokratiet, lyder det fra oppositionspartierne.

Men Semiha Pagal mener, at det forholder sig omvendt. De fængslede og fyrede tyrkere støttede kupforsøget og respekterede altså ikke det tyrkiske demokrati, argumenterer hun. Derfor fortjener de at blive straffet.

»Kig dig omkring. Jeg ser et frit og demokratisk land. Her er ingen uskyldige, der bliver straffet,« siger hun.

Moskeen

Et par hundrede meter fra Erdogans tidligere hjem – i bunden af en stejl bakke – ligger den store Piyale Pasha Moské. Erdogan plejede at komme her et par gange om året, fortæller Fatih Peker, som Berlingske møder, efter at han har bedt fredagsbøn.

»Men det er længe siden, jeg har set ham. Han har nok haft for travlt de seneste år,« siger han.

Efter sigende beder præsidenten altid fem gange om dagen. Og i Erdogans tilgang til islam finder man en del af svaret på, hvordan han har opnået sin store popularitet.

»Der var altid restriktioner overalt, men Erdogan har givet os rum til at dyrke vores religion,« siger Fatih Peker.

Den strenge sekularisme – altså adskillelse mellem politik og religion – som har været et vilkår siden grundlæggelsen af det moderne Tyrkiet i 1923, er ikke hellig for Erdogan. I 1999 kostede det ham fire måneder bag tremmer, da han reciterede et islamisk digt:

Moskeerne er vores barakker / Kuplerne vores hjelme / Minareterne vores bajonetter / Og de troende vores soldater.

Dengang var det strafbart at blande religion og militarisme på den måde. Men Erdogans Tyrkiet er anderledes. I dag tilbyder han ubekymret et potent ideologisk miks af islam, storslået nationalisme og en nostalgisk længsel efter Det Osmanniske Rige.

Blå bog: Recep Tayyip Erdogan Alder: 64 år 1994-1998: Borgmester i Istanbul for det islamistiske Velfærdsparti. 1999: Fængslet for at recitere et islamisk digt. 2001: Stifter Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP). 2002: AKP vinder parlamentsvalget, men først et par måneder senere kan Erdogan tiltræde som premierminister, da hans tidligere dom skaber juridiske udfordringer. 2014: Valgt til præsident. 2017: Vinder en folkeafstemning, der giver en lang række nye beføjelser og mere magt til præsidentembedet. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Siden 2006 har han firedoblet budgettet hos Diyanet – Tyrkiets ministerium for religiøse anliggender. Regeringen bygger konstant nye religiøse Imam Hatip-skoler. Og ikke mindst har Erdogan ophævet et årelangt forbud mod at bære tørklæde på universiteter, i retssale og andre offentlige institutioner.

44-årige Gülay er for nylig begyndt at læse en kandidatuddannelse i samfundsfag på Istanbul University. Det ville hun egentlig gerne have gjort i 90erne, men da hun nægtede at tage tørklædet af, var det umuligt.

»Nu kan jeg endelig realisere min drøm 27 år senere.«

Hun er ikke sen til at takke sin præsident.

»Som en tak for mine bønner har Gud sendt Erdogan, som fjerner alle stenene fra vores vej,« siger Gülay, der ikke ønsker sit efternavn i avisen.

Piyale Pasha Moské

Frisøren

I Yasar Ayhans frisørsalon hænger et fotografi af ham og Erdogan side om side – begge i deres stiveste puds. Frisøren smutter ud i et baglokale for at hente endnu et par fotografier af sig selv og præsidenten.

»Han ville have den samme klipning hver gang. Men han havde altid sin egen kam med, så han selv kunne sætte håret til sidst.«

Yasar Ayhans forældre kender Erdogans forældre, så det var ganske naturligt, at Tayyip kom til ham for at blive klippet.

»Selv da han var helt ung, havde han altid jakkesæt og slips på. Jeg vidste nok godt, at han ville blive til noget,« fortæller frisøren, mens et gammelt TV viser live-billeder af Erdogan, der holder tale et sted i Istanbul.

Det er et par år siden, Erdogan sidst er blevet klippet her. Måske er det, fordi han har tabt meget af håret, joker Yasar. I virkeligheden er det dog nok, fordi det er for vanskeligt at køre rundt i Kasimpasa med den lange bilkonvoj fuld af sikkerhedsvagter, vurderer han.

I frisørsalonen sidder også en ældre herre, som kender Erdogan fra gamle dage. Recep Yilmaz er ni år ældre end præsidenten og spillede fodbold med ham i 70erne.

»Jeg var faktisk selv ret god. Men Erdogan var nok lidt bedre,« indrømmer han.

Et par år senere endte Erdogan med at spille som halvprofessionel for en fodboldklub i Istanbul.

De to ældre herrer i frisørsalonen er ikke et sekund i tvivl om, at Erdogan bliver genvalgt på søndag.

»Jeg er 73 år gammel. Og jeg har aldrig oplevet Tyrkiet elske en leder, som vi elsker Erdogan,« siger Recep Yilmaz.

Meningsmålingerne indikerer dog, at valget kan blive tættere end sædvanligt. Erdogan måles til akkurat under 50 procent af stemmerne, og dermed risikerer han at blive tvunget ud i en anden valgrunde for første gang nogensinde. Særligt de yngste vælgere ser ud til at svigte præsidenten. Ifølge Bloomberg vil kun en fjerdedel af vælgerne under 25 år stemme på Erdogan.

»Mange af de unge kan ikke huske tiden før Erdogan. Måske forstår de ikke, hvor meget han har udviklet landet,« siger Yasar Ayhan.

Recep Yilmaz spillede på hold med Erdogan i 70erne. De to har også været medlemmer af samme islamiske parti som unge.

Frisøren Yasar Ayhan.

Hyldesten

På et lille torv i centrum af Kasimpasa har et hav af mennesker forsamlet sig. Tyrkiske flag blafrer side om side med AKP-flag. Der lyder et jubelbrøl, da Erdogans helikopter kommer til syne på himlen. Dagen igennem er han rejst tværs gennem Istanbul for at opildne de sidste vælgere.

Helikopteren lander på det lokale fodboldstadion, der for nylig er blevet omdøbt til Recep Tayyip Erdogan Stadium. Mens folkemængden venter på, at Erdogan bliver kørt hen til torvets midlertidige scene, bliver de lokale AKP-kandidater til parlamentsvalget præsenteret. Fra publikum lyder der en særligt højlydt hyldest til indenrigsministeren, Süleyman Soylu, der de seneste år har stået bag den tyrkiske hærs offensiv mod kurdiske oprørsgrupper i Irak, Syrien og det østlige Tyrkiet.

Så træder Erdogan op på scenen med et halstørklæde fra den lokale fodboldklub slynget over skuldrene. Han går langsomt rundt, mens han venter på, at jublen aftager.

»Hvis I siger, at I har opdraget en præsident, så lyver I ikke,« råber han ned i mikrofonen.

Folkemængden svarer tilbage i en taktfast slagsang:

»Kasimpasa er stolt af dig. Kasimpasa er stolt af dig. Kasimpasa er stolt af dig.«