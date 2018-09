Overlevende fundet efter færgekatastrofe på Victoriasøen

Regeringsembedsmænd i Tanzania siger, at en overlevende er fundet to dage efter en færgekatastrofe på Victoriasøen, hvor mindst 167 omkom.

Den overlevende blev fundet inde i den kæntrede færge, mens ligkister til de mange ofre begyndte at ankomme.

»En tekniker blev fundet nær skibets motor, siger kommissær John Mongella til AP om manden, der har overlevet.«

Tanzanias statslige tv rapporterede, at manden havde lukket sig inde i maskinrummet. Der er ikke oplyst detaljer om hans tilstand.

Eftersøgningen efter omkomne fortsætter. Ingen ved præcist, hvor mange mennesker der var om bord på fartøjet, som havde kapacitet til at medbringe 101 personer.

Embedsmænd sagde fredag, at mindst 40 er blevet reddet.

Lokale fiskere siger, at over 200 kan være omkommet.

Men da alle færgens papirer og store dele af besætningen er væk, er det svært at få bekræftet, hvor mange der blev lukket om bord.

»Dette er en stor katastrofe for vor nation,« siger en talsmand for myndighederne.

Færgen forliste 50 meter fra en kaj på øen Ukara.

Ud over tilsyneladende at have haft mange flere passagerer med end tilladt, var der også en last med bananer, cement og majs.

Det er ikke klart, præcis hvorfor båden sank.

Øen har en historik for dødelige ulykker. I maj 1996 døde omkring 800 mennesker, da en færge sank i søen.

Victoriasøen er Afrikas største sø og fylder over halvanden gange mere end Danmark. Den grænser ud over Tanzania op til Uganda og Kenya.

/ritzau/AP