Overlevende fra masseskyderi i Jacksonville: Gerningsmanden havde tabt i videospil

To personer er blevet dræbt af skud under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville i Florida.

Det oplyser det lokale politi i byen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover har den formodede gerningsmand også mistet livet. Han tog sit eget liv efter skyderiet, oplyser politiet.

Adskillige sårede er blevet hastet til nærliggende hospitaler. Her bliver de blandt andet behandlet for skudsår.

»Beredskabet har transporteret ni personer til nærliggende hospitaler. Nogle af disse har skudsår. Derudover har yderligere to personer selv fået at transportere sig til hospitalerne,« siger sherif Mike Williams.

Politiet har identificeret gerningsmanden som en 24-årig, hvid mand fra Baltimore. Han brugte mindst en pistol under skyderiet.

Der er ingen andre mistænkte i forbindelse med skyderiet.

FAKTA: De seneste års værste masseskyderier i USA USA har de senere år været ramt af mange masseskyderier. Søndag er flere mennesker blevet dræbt af skud under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville, oplyser det lokale politi. Foreløbigt tyder det ikke på, at det skriver sig ind blandt de værste i USA's historie. Her følger et overblik over nogle af den senere tids største masseskyderier i USA: * Februar 2018: Den 19-årige Nikolas Cruz dræber 17 elever og ansatte, da han med en halvautomatisk riffel åbner ild mod dem på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida. * 2017: En 64-årig mand skød 1. oktober mod adskillige tusinde koncertgængere fra sit hotelværelse i Las Vegas. 58 personer blev dræbt, og 546 blev såret, i angrebet. Gerningsmanden begik selvmord efter angrebet, der er det blodigste i nyere amerikansk tid. * 2016: 49 blev dræbt, da 29-årige Omar Saddiqui Mateen i juni begyndte at skyde omkring sig i Orlando-natklubben Pulse i Florida, der fortrinsvis blev besøgt af homoseksuelle. Gerningsmanden blev dræbt, da politiet rykkede ind for at befri de gidsler, han havde taget. * 2014: 20-årige Adam Lanza skød i december først sin mor, før han dræbte 20 elever og lærere på Sandy Hook Elementary School i Newtown i delstaten Connecticut. Kilder: CNN Library, Vox.com og AFP. /ritzau/

Området er blevet ryddet, og politiet er i gang med at afhøre vidner.

Skyderiet fandt sted på en netcafé, hvor folk var samlet for at spille videospillet »Madden 19« - et spil, der handler om amerikansk fodbold.

Ifølge NBC News har flere af de deltagende e-spillere skrevet på Twitter, at en mand åbnede ild i det lokale, hvor folk var samlet for at spille.

Steven »Steveyj« Javaruski, som er en af de overlevende deltagere, fortæller til LA Times, at gerningsmanden var en spiller, der havde været med i turneringen, men tabte.

Den oplysning er ikke bekræftet fra officielt hold.

Politiet blokerer en gade nær Jacksonville Landing i Florida. (Foto: Laura Heald/Ritzau Scanpix)

Ifølge Reuters, der citerer hospitalskilder, er seks skudofre blevet bragt til et nærliggende hospital. Fem af dem er i stabil tilstand, og én er i kritisk.

Kort efter at meldingen om skyderiet indløb, advarede politiet folk mod at komme i nærheden af indkøbscentret Jacksonville Landing.

»Masseskyderi ved Jacksonville Landing. Bliv væk fra området. Området er ikke sikkert på nuværende tidspunkt. BLIV VÆK,« skrev politiet i Jacksonville på Twitter.

Turneringen blev streamet live på nettet. På liveudsendelsen kan man høre skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

Netcaféen er en del af indkøbscentret Jacksonville Landing.

Politiets specialenheder er ved at gennemgå indkøbscentret, hvor mange mennesker har gemt sig, da de hørte skud.

»Vi beder jer bevare roen og blive, hvor I skjuler jer. Specialstyrkerne foretager en metodisk afsøgning i The Landing. Vi kommer til jer. Lad være med at komme løbende ud,« advarer politiet på Twitter.

Der bor omkring 800.000 mennesker i Jacksonville.

