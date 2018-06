Overhuset giver May endnu en brexit-lussing

Overhuset i det britiske parlament har ved en afstemning mandag aften tilføjet premierminister Theresa Mays regering endnu et nederlag i forbindelse med briternes farvel til EU - også kaldet brexit.

Mays planer for den lovgivning, som skal afslutte Storbritanniens medlemskab, er en juridisk hjørnesten i brexit-processen.

Men regeringen er havnet i en strid med parlamentarikere i Mays eget konservative parti, som mener, at parlamentet skal have mere indflydelse på brexit-processen, end ministrene lægger op til.

Det er i forbindelse med denne strid, at overhuset er gået imod May, som nu står lidt svagere i opgøret med dem, der ønsker en mildere version af brexit end regeringen.

Ved en afstemning i overhuset stemte 354 for og 235 imod en plan, som vil give parlamentet mulighed for at udforme regeringens næste skridt i tilfælde af, at parlamentarikerne forkaster den aftale, som May skal forhandle sig frem til med EU i Bruxelles.

Overhuset afviste et forslag fra Mays regering om, at parlamentet kan få en symbolsk stemmeret i de næste faser, men som ikke giver det mulighed for at tvinge ministrene til at ændre kurs.

Mays konservative parti har ikke flertal i overhuset, House of Lords, og det var ventet, at det ville tabe afstemningen.

Forslaget skal nu til afstemning i underhuset onsdag. EU-tilhængerne kæmper stadig for at finde frem til et kompromis, men de advarer om, at striden kan føre til regeringens fald.

/ritzau/Reuters