Overblik: Se de vigtigste nyheder fra Sverige

Få et hurtigt indblik i morgenens vigtigste nyheder relateret til det svenske valg i søndags. Dansk politik blev fejlagtigt rubriceret som OSCE valgobservatør i svenske medier. Svenskerne ønsker en regering, der kan arbejde henover midten. En svensk valgtilforordnet sendte fokerte stemmesedler til optælling.

Misinformation spredt i svenske medier om dansk V-politikers valgkritik

Misinformation spredes i Sverige og udlandet. En dansk politiker som valgobservatør for OSCE skulle have sagt, at det svenske valg var udemokratisk, rapporterer Ekot.

Men politikeren Michael Aastrup Jensen fra Venstre er ikke med i udsendelsesgruppen af ​​internationale valgobservatører fra OSCE.

»Han arbejder ikke og repræsenterer ikke OSCE på nogen måde,« siger Thomas Rymer, talsmand på OSCE-kontoret i Warszawa, til Ekot.

Flere svenske medier har præsenteret Aastrup Jensen som en del af delegationen. Han blev blandt andet fejlagtigt citeret for at have sagt at han »aldrig havde set et valg så udemokratisk som det svenske.«

OSCEs officielle konklusioner ovenpå det svenske valg, ventes klar om otte uger, hvor det vil blive offentliggjort i en rapport.

Fire ud af 10 svenske vælgere ønsker en regering henover midten

Inizio har udført en rundspørge på vegne af Aftonbladet. Undersøgelsen viser, at 41 procent af svenskerne ønsker en regering, der går henover midten og inddrager partier fra begge blokke, skriver Aftonbladet.

32 procent ønsker en Allianse-regering (M, L, C, KD) med støtte fra Sverigedemokraterna. 14 procent håber på en af de to blokke, mens kun 2 procent håber på en regering bestående af Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna.

Valgtilforordnet kom til at sende Landsting-stemmer ind, som var de stemmer til Riksdagen

Mandag aften blev den foreløbige mandatfordeling i Riksdagen annonceret.

Det blev til en meget smal føring til til de rød-grønne partier på 144 - 142 i stedet for 144 - 143 som tidligere rapporteret. da et distrikt i Västra Götaland rapporterede resultaterne af amtet valg i stedet for parlamentsvalget.

»Jeg troede, jeg havde gjort det rigtige og gav alle tre rapporter,« sagde den valgtilforordnede til aftonbladet.