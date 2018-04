OVERBLIK: Sådan reagerer verden på angrebet i Syrien

USA, Storbritannien og Frankrig lancerede natten til lørdag dansk tid et stort, koordineret angreb i Syrien.

Angrebet var et svar på sidste weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre stod bag angrebet i Douma.

Her er de politiske reaktioner på angrebet:

* RUSLAND

USA, Frankrig og Storbritanniens angreb i Syrien vil ikke ske uden konsekvenser, siger den russiske ambassadør i Washington ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

* TYRKIET

Tyrkiets Udenrigsministerium siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at det vestlige angreb i Syrien er en "passende reaktion" som gengældelse for det angivelige kemiske angreb i Syrien for en uge siden.

»Vi hilser denne operation velkommen, den udtrykker den menneskelige samvittighed efter angrebet i Douma, som vi har en stærk formodning om er blevet udført af regimet,« siger ministeriet i en udtalelse.

* IRAN

Det iranske udenrigsministerium fordømmer det vestlige angreb i Syrien, rapporterer syrisk stats-tv. Ifølge ministeriet er angrebet imod internationale regler og ignorerer Syriens suverænitet og territoriale integritet.

Ministeriet advarer mod regionale- og trans-regionale effekter og konsekvenser efter angrebet, skriver nyhedsbureauet AP.

* SYRIEN

Det syriske regime kalder lørdagens angreb "ulovligt" og "dømt til at fejle".

»Aggressionen er en grov krænkelse af international lov, et brud på det internationale samfunds vilje og er dømt til at slå fejl,« lyder det i en erklæring fra det syriske stats-tv ifølge AP og AFP.

* NATO

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, støtter USA, Storbritannien og Frankrigs militære handlinger i Syrien. Det skriver han i en pressemeddelelse.

»Det her kommer til at svække det syriske regimes evne til at udføre flere angreb mod folket i Syrien,« lyder det.

* FN

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, opfordrer efter lørdagens angreb til tilbageholdenhed og til, at Vesten undgår aktioner, der kan forværre situationen i Syrien, skriver nyhedsbureauet AFP.

* DANMARK

»I krige er der regler, og dem har Assad groft tilsidesat i Douma. Det skal det internationale samfund reagere på.«

»Derfor støtter regeringen også det markante militære modsvar fra vore Nato-allierede, Frankrig, Storbritannien og USA. Assad og resten af verdens despoter skal vide, at den slags ugerninger slipper man ikke ustraffet fra,« siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en pressemeddelelse.

