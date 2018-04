OVERBLIK: Korruptionsskandalen i Sydkorea

Seoul. Sydkoreas tidligere præsident Park Geun-hye er fredag kendt skyldig i magtmisbrug, bestikkelse og afpresning.

Park idømmes 24 års fængsel.

Læs om forløbet i sagen her:

* 10. marts 2017 fyrer Sydkoreas forfatningsdomstol 66-årige Park Geun-Hye fra sit embede som præsident. Et embede hun bestred fra 2013-2017.

* 30. marts 2017 bliver Park Geun-hye anholdt. Ifølge beskyldningerne har Park hjulpet med at presse penge ud af firmaer til en fond, som veninden Choi Soon-sil kontrollerer.

* Blandt de afpressede firmaer er elektronikgiganten Samsung.

* Angiveligt har den nu afsatte præsident også bedt medarbejdere om at lække fortrolige dokumenter til veninden.

* 23. maj 2017 begynder retssagen mod Park Geun-hye.

* Park Geun-hye er dog ikke mødt op til retsmøder siden oktober sidste år. Hun protesterer mod dommerne, som hun mener er partiske og har dømt hende på forhånd. Park nægter at samarbejde.

* 13. februar bliver Choi Soon-sil fundet skyldig i millionsvindel og magtmisbrug. Det skal være sket ved, at hun har udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af virksomheder.

* Choi Soon-sils datter, Chung Yoo-ra, er af de sydkoreanske myndigheder blandt andet anklaget for medvirken til svindel og for at have fusket med en eksamen på et universitet.

* Datteren har tidligere købt dyre dressurheste i Danmark og befandt sig netop i nærheden af et nordjysk hestesportscenter, da hun blev anholdt i Danmark 1. januar 2017. Hun er siden blevet udleveret til Sydkorea.

* 6. april 2018 kendes Park Guen-hye skyldig i magtmisbrug, bestikkelse og afpresning. Anklageren har krævet 30 års fængsel. Straffen er endnu ikke afgjort.

Domsafsigelsen sendes direkte på sydkoreansk tv, da sagen har stor offentlig interesse.

Kilder: AFP, Reuters, og BBC.

/ritzau/