Overblik: Her er de vigtigste pointer fra NATO-topmødet

Den anden og sidste dag på NATO-topmødet i Bruxelles er i gang, og efter en hektisk time hvor flere medier først skrev, at den amerikanske præsident Donald Trump truede med enegang uden for NATO, har den amerikanske præsident på et pressemøde sagt, at medlemslandene er blevet enige om, at de hver især skal bruge flere penge på militær.

Her er de vigtigste pointer fra den amerikanske præsidents pressemøde i Bruxelles:

Trump fastslog, at »NATO er meget stærk og vedbliver at være meget stærk,« og at den militære alliance »har gjort en enorm mængde fremskridt i dag.«

Samtidig sagde han, at NATO-landene er nået til enighed om, at de skal bruge flere penge på militær.

#NATOSummit2018 Press Conference in Brussels, Belgium:https://t.co/iEOeGV6YBI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

Her følger et uddrag af Trumps svar på de mange spørgsmål, der blev stillet på pressemødet:

Hvad vil Trump gøre, hvis lande som Tyskland og Canada ikke hæver deres forsvarsbudget til 2 procent af BNP?

Det vil de, siger præsidenten og tilføjer, at det vil ske over en periode få år.

Hjælper NATO med at beskytte USA fra Rusland?

Præsident Donald Trump siger, at NATO er en stærk allieret, at Stoltenberg har gjort et »fantastisk arbejde,« men at han er bekymret over North Stream 2-rørledningen.

Han siger videre, at forsvarsudgifterne er »røget i vejret som en raket.«

Mandag vil Trump mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvor de ifølge Trump vil snakke om situationen i Syrien og diskutere mediernes favoritemne – russernes mulige »indblanding« i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Ser Trump Rusland som en sikkerhedstrussel mod USA?

Trump siger, at sådan vil han ikke have, det skal være, og det er derfor, at USA bruger så mange penge på forsvar.

Han siger videre, at han har stor respekt for Kinas præsident, Xi Jinping, og at de to dage i landet var de mest magiske i den amerikanske præsidents liv.

Kilde: Video fra pressemødet og The Guardian.

Merkel: Bland ikke NATO sammen med handelspolitik

Alle europæiske NATO-lande er enige om den forandrede sikkerhedssituation, skriver tyske Frankfurter Allgemeine og tilføjer, at både Tyskland og de øvrige EU-lande godt ved, at der skal gives mere til forsvaret.

Merkel siger ifølge det tyske medie, at det for længst er begyndt.

Den tyske forbundskansler understreger dog, at debatten om forsvarsudgifterne skal føres for sig.

Hun mener således, at debatten i NATO skal holdes adskilt fra stridigheder om handlen over atlanten mellem USA og EU.